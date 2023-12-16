Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder gerçeği Volkan Aliakar yazdı

Fenerbahçe; yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızların hepsinden verim aldı.

Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin skora katkısı ortada.

Fred; Fenerbahçe'ye sınıf atlatıyor. Onun oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi Sarı-Lacivertli takım.

Becao ve Djiku'nun yokluğunda ise stoper pozisyonunda nasıl sıkıntı yaşandığı net bir şekilde görüldü. Bu oyuncular şu ana kadarki performanslarıyla "Vazgeçilmez" konumundalar.

Peki ya bonservisine 15 milyon Euro ödenen, büyük umutlarla alınıp 4 yıllık sözleşme imzalanan Cengiz Ünder nerede?

Fenerbahçe'ye transferini beklediği için Marsilya ile tam kapasite antrenman yapmadı. 13 Ağustos'ta imzayı attı, 14 Ağustos'ta Sarı-Lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Sezon başı kampını kaçırdığı için ilk 5 hafta bekleneni veremedi, sadece 1 asiste imza attı. Sonra da sakatlandı zaten. 1 ay sahalardan uzak kalması onu daha da geri götürdü.

İyileşip takıma döndüğünde ilk 11 onun için hayalin bile ötesindeydi. Çünkü oynadığı mevkide İrfan Can Kahveci gibi kariyer sezonunu yaşayan bir isim vardı.

Sonradan oyuna girdiği maçlarda da sahada adeta bir hayalet gibiydi. Ligdeki son 7 maçta sadece 40 dakika süre alabildi, yedek kulübesine hapsoldu.

En son Beşiktaş derbisinin son 7 dakikasında izlediğimiz Cengiz Ünder'deki bu düşüşün sebebi ne?

Türkiye macerasına başladığından beri sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile birlikte. Magazin basınından haberlerini takip ediyoruz. Acaba özel hayatında mı bir sorun var?

Fenerbahçe taraftarının da sabrı taştı, "15 milyon Euro'luk yedeğimiz" yorumları yapıyorlar.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği, çok güvendiği Cengiz'in artık kendini toparlama zamanı geldi de geçiyor.

Cengiz Ünder'in kafasını bir an önce futbola vermesi, sadece futbolu düşünmesi gerekiyor. Bir dönem yıldızı olduğu A Milli Takım'daki yerini de kaybetti. Bu performansıyla 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda olması çok zor.

Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük yatırımı olan Cengiz için tehlike çanları çalıyor. Şimdilik gözden düştü, yeniden ayağa kalkmak onun elinde. Ancak gönülden de düşerse Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri hayal kırıklığı ile sona erecektir!