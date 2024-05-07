Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal Kararı. Sıcağı sıcağına verildi

Fenerbahçe'de, Konyaspor beraberliği bardağı taşıran son damla oldu.

Özellikle son dönemdeki kararları nedeniyle Sarı-Lacivertli taraftarların hedef tahtası haline gelen teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'un da desteğini kaybetti.

Sivas ve Konya beraberliklerinin ardından yaptığı "Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak devam ediyor" açıklamasıyla tepkileri iyice üzerine çeken tecrübeli hoca için karar verildi.

Haziran ayında yapılacak başkanlık seçiminde aday olmaya hazırlanan Ali Koç'un, seçilmesi halinde İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

Ali Koç'un, dünyaca ünlü bir teknik direktörü takımın başına getirmekte kararlı olduğu belirtildi.

Portekiz basınına göre Başkan Ali Koç, 61 yaşındaki teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı.

Ali Koç, yeniden seçilirse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.