Fenerbahçe'de korkutan sakatlık. Kanlar içinde yerde kaldı.

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Fenerbahçe'de korkutan sakatlık. Kanlar içinde yerde kaldı.
Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'nun kaşı açıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-Lacivertli ekip 30. dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

3 dakika sonra Fenerbahçe'de korkutan bir sakatlık yaşandı.

Ferdi'nin soldan ortaladığı topa kafayı vuran Edin Dzeko daha sonra Pendikspor savunma oyuncusuyla çarpıştı.

Bosna Hersekli yıldız kanlar içinde yerde kalırken saha içine hemen doktorlar çağırıldı.

Edin Dzeko'nun açılan kaşına saha içinde dikiş atıldı. Kafasına özel bir bandaj uygulanan yıldız futbolcu maça bu şekilde devam etti.

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