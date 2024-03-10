Uğur Dündar bombayı patlattı

Pendikspor'un 1-0 öne geçmesiyle Fenerbahçe camiası büyük bir şok yaşadı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Pendikspor maçı hakemi Kadir Sağlam'a isyan ederken çok sert bir tweet attı.



"REZALET İZLİYORUZ"

Kadıköy'deki mücadelenin sık sık durdurulmasına tepki gösteren Dündar'ın, yaptığı paylaşım kısa sürede yüzbinlere ulaştı.



Bir hakem rezaleti izliyoruz. Kadir Sağlam sahaya futbol oynatmak için değil, sık sık oyunu durdurmak ve Fenerbahçeli futbolculara Trabzonspor maçı öncesinde bol sarı kart göstermek için çıkmış!

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