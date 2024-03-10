Fenerbahçe Pendik maçında çıldırtan istatistik

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Pendik maçında çıldırtan istatistik
Karşılaşmanın ilk yarısında tam 28 faul yapıldı. Topun oyunda kalma süresi sadece 23 dakika olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe - Pendikspor karşılaşmasına gerginlikler damga vurdu.

İlk yarısı konuk Pendikspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ererken oyun sürekli durdu. Fauller, yapılan itirazlar, sakatlıklar derken inanılmaz bir istatistik ortaya çıktı.

Maçın ilk yarısında hakem 11 dakika uzatma gösterdi.

Toplam 59 dakika oynanan ilk yarıda topun oyunda kaldığı süre sadece 23 dakikaydı.

Yapılan faullerin çok olması da dikkat çekici. Hakem Kadir Sağlam toplam 28 kez faul düdüğü çaldı. Fenerbahçe 11, Pendikspor 17 faul yaptı.

Daha önce Kasım 2016'da oynanan Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk yarısında toplam 30 faul yapılmıştı.

Bu rakam rekor olarak kayıtlara geçmişti.

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