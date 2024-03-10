Fenerbahçeli torunu tezahürat dersi verdi

Minik taraftar annesi ve ninesiyle Pendikspor maçını izlerken kameralara takıldı.

Fenerbahçeli miniğin ninesine nası tezahürat yapılacağını göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

O anlar işte böyle görüntülendi.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, bu sezon takımlarına büyük destek verdiler.

Pendikspor maçında da tribünleri boş bırakmadılar. Taraftarlar, tezahüratlarıyla Fenerbahçeli futbolcuları motive ettiler. Pendiksporlu taraftarlar ise kendilerine tahsis edilen yerde maçı izlediler.

Tahsin Kaya anısına saygı duruşu yapıldı.

Fenerbahçe’nin 1986-1989 yılları arasındaki başkanı Tahsin Kaya, geçen gün vefat etti.

Kaya, maç öncesinde yapılan törende 1 dakika saygıyla anıldı.