Fenerbahçeli torunu tezahürat dersi verdi

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçeli torunu tezahürat dersi verdi
Fenerbahçe tribünlerinde 3 kuşak yan yana Pendikspor maçını izlerken ilginç bir görüntü oluştu.

Minik taraftar annesi ve ninesiyle Pendikspor maçını izlerken kameralara takıldı.

Fenerbahçeli miniğin ninesine nası tezahürat yapılacağını göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

O anlar işte böyle görüntülendi.

KAPALI GİŞE

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu sezon takımlarına büyük destek verdiler.

Pendikspor maçında da tribünleri boş bırakmadılar. Taraftarlar, tezahüratlarıyla Fenerbahçeli futbolcuları motive ettiler. Pendiksporlu taraftarlar ise kendilerine tahsis edilen yerde maçı izlediler.

Tahsin Kaya anısına saygı duruşu yapıldı.

Fenerbahçe’nin 1986-1989 yılları arasındaki başkanı Tahsin Kaya, geçen gün vefat etti.

Kaya, maç öncesinde yapılan törende 1 dakika saygıyla anıldı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Kadıköy fena karıştı
Fenerbahçe Pendik maçında çıldırtan istatistik
Uğur Dündar bombayı patlattı
Fenerbahçe'de korkutan sakatlık. Kanlar içinde yerde kaldı.
Fenerbahçe'de korkutan sakatlık. Kanlar içinde yerde kaldı.
Fenerbahçe Pendikspor maçında tehlike dolu anlar
Fenerbahçeli ünlü ismi kimse tanıyamadı. Sessiz sedasız geldi yerine oturdu
Fenerbahçe taraftarı hepsini çağırdı. En uzaktan yıldız futbolcu geldi
Fenerbahçe tribünlerinde herkes onları izledi. Gözlerini alamadılar
Fenerbahçe tribünlerinde herkes onları izledi. Gözlerini alamadılar
Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler
Son Haberler
At yarışı kuponu yüzünden kavga eden yaşlı çifti videosu izleyenleri güldürdü Video
At yarışı kuponu yüzünden kavga eden yaşlı çifti videosu izleyenleri güldürdü
Depremde ailesini kaybettikten 1 yıl sonra davullu zurnalı düğün yapmıştı. AKP'li o il başkanından flaş karar Gündem
Depremde ailesini kaybettikten 1 yıl sonra davullu zurnalı düğün yapmıştı. AKP'li o il başkanından flaş karar
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon Spor
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Kadıköy fena karıştı Spor
Kadıköy fena karıştı
Hastane önündeki otomobilde baygın halde bulundu. Cam kırılarak hastaneye kaldırıldı Gündem
Hastane önündeki otomobilde baygın halde bulundu. Cam kırılarak hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe Pendik maçında çıldırtan istatistik Spor
Fenerbahçe Pendik maçında çıldırtan istatistik
Uğur Dündar bombayı patlattı Spor
Uğur Dündar bombayı patlattı