Fenerbahçe'de Mimovic'e 2 talip!

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Fenerbahçe'de Mimovic'e 2 talip!

Fenerbahçe'nin başarılı bek oyuncusu Ognjen Mimovic için 2 kulüp, sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı. Genç oyuncu, geleceği için karar verme aşamasına geçti.

Fenerbahçe'de takımın önemli isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kanarya'nın gelecekte çok şeyler beklediği oyuncusu Ognjen Mimovic için iki kulüp devreye girdi.

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OGNJEN MIMOVIC'E ANTALYASPOR VE HOFFENHEIM TALİP

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, 20 yaşındaki Sırp sağ bek için resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin gelecek planlamasında yer alan isimlerden biri olarak gösterilen Mimovic'in, teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

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