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Fenerbahçe'de hoş geldin partisi

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda yeni transferler için hoşgeldin sürprizi yapıldı

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 21:03
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Fenerbahçe'de neşeli antrenman

Fenerbahçe'de hoş geldin partisi
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
 
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. 

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanın başında sahada dizilen futbolcular yeni transfer Oosterwolde ve bir süre önce katılan Samet Akaydın için hoş geldin partisi düzenlendi. 

Oosterwolde ve Samet Akaydın, iki sıra halinde dizilen arkadaşlarının arasından geçerken alkışlandı.
 
Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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