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Arda Güler'i yedek bırakan Jesus'a mesaj gönderdi: Oosterwolde Arda ile oynamak istiyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde ayağınız tozuyla Jorge Jesus'a adeta Arda Güler mesajı verdi. Hollandalı yıldız "Arda ile oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 20:54
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Ayağının tozuyla Jesus'a mesaj verdi

Arda Güler'i yedek bırakan Jesus'a mesaj gönderdi: Oosterwolde Arda ile oynamak istiyor
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Sarı - Lacivertlilerin yeni transferi Jayden Oosterwolde, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hollandalı yıldız şöyle konuştu: Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük camiasına geldim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü buraya geldikten sonra da görmüş oldum. Taraftar, bu camia için çok büyük bir kuvvet. Parma'dan çok daha büyük bir camiaya geldim. Baskı olacak. Fiziksel ve mental olarak hazırım. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye destek olmaya geldim.
KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM
Şu anda Fenerbahçe'deyim. Umarım buradaki performansımdan sonra Hollanda Milli Takımı'na çağrılırım. Jorge Jesus'tan çok fazla şey öğreneceğime kuşkum yok. Kendimi göstermek istiyorum. Hayalim Premier Lig'e gitmek ve Hollanda Milli Takımı'nda oynamak.
ARDA HARİKA
'Kasımpaşa maçına biraz geç geldik çünkü çok trafik var İstanbul'da. Stadyumda harika bir atmosfer vardı. Bu atmosfere hazırım. Adını nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum, 10 numarayı giyen çocuk (Arda Güler) çok iyiydi. Enner Valencia 4 gol attı. Performansı harikaydı. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum.


 

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