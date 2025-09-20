Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a salvolar

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul bugün saat 10.30 itibarıyla başladı. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimi yarın yapılacak. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekteri Burak Kızılhan, genel kurulda açıklamalarda bulundu.

İşte Kızılhan'ın sözlerinden öne çıkanlar;

"Fenerbahçe kongreleri, bu büyük kulübün hafızası ve pusulasıdır. Burada alınan kararlar, milyonların umuduna dönüşür. Sizlerin her oyu, Fenerbahçe'nin geleceğine yazılmış bir satırdır. Burada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık, kulübümüzün yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır. Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda en büyük başarıları yakalamak. Fenerbahçe kongreleri, sadece oyların sayıldığı yerler değil, Fenerbahçe'nin istikametinin çizildiği yerdir."

Ne yaptın sen Dusan Tadic! Ortalık yıkıldı: Bütün herkes onu konuşuyor

Anderson Talisca'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir yıkım: Hakkında öyle bir karar çıktı ki...

"FENERBAHÇE KARABORSA BİLET SATIŞINA TENEZZÜL ETMEZ"

"Fenerbahçe, hiçbir zaman gayri meşru gelir kaynaklarına yönelmez. Sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez. Karaborsa bilet satışına tenezzül etmez, yasa dışı bahis reklamlarını formasına taşımaz, terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez. Fenerbahçe, lisanssız sporcu yarıştırarak haksız avantaj sağlamaz! Fenerbahçe, hakkını asla yedirmez. İftira ve kumpas kuranlara karşı, mücadelesinden asla taviz vermez."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"

"Hangi branşlara bakarsanız bakın, kupaların, rekorların, tarihi başarıların altında Fenerbahçe'nin imzası vardır. Dünyanın en büyük spor kulübü olmamız tesadüf değil, alın teri, emekle, fedakarlıkla kazanılmış bir unvandır."

Nihat Kahveci Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası isyan etti! Duyanlar inanamadı: Önerisini duyanlar şok oldu

Bir Liverpool geleneği! Galatasaray maçı öncesi bu kez de Şampiyonlar Ligi'nde yaptılar

Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Tarihi kongre başlıyor

Fenerbahçe efsanesinden Rafa Silva ve Sergen Yalçın için olay iddia! Beşiktaşlılar çok kızacak

Ali Koç ve Sadettin Saran'dan genel kurul öncesi flaş görüntü!

Filenin Efeleri'ne Hollanda da dayanamadı! Tarihimizde ilk kez çeyrek finaldeyiz