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Fenerbahçe Sevilla maçının hazırlıklarına başladı. Batshuayi gelişmesi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü İspanya ekibi Sevilla'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 19:58
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Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Sevilla maçının hazırlıklarına başladı. Batshuayi gelişmesi
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Süper Lig'de dün Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

BATSHUAYI TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sakatlığını atlatan Michy Batshuayi'nin, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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