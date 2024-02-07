Fenerbahçe'de sınıfta kalan oyuncuyu Fatih Saboviç açıkladı

Sarı lacivertliler ağırlıklı olarak rotasyon kadrosuyla sahaya çıktığı mücadelede ilk yarıyı Batshuayi'nin golleriyle önde kapatıp ikinci devre sonunda da galip gelmeyi başardı.

Gaziantep'te karşılaşma buruk ve soğuk bir havada başladı. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına mücadelenin ilk dakikalarında tribünlerden sahaya kırmızı karanfiller atıldı. Hepimizin içine işleyen bu kolektif acı hem taraftarlar hem futbolcular hem de takımların teknik heyetleri tarafından bir kez daha anıldı.

ROTASYON AĞIRLIKLI KADRO...

Mücadeleye iki takım da tempolu bir şekilde girdi. Gerek Gaziantep cephesi, gerekse Fenerbahçe cephesi ön alana baskısıyla giriş yaptığı karşılaşmada sarı lacivertliler oyunu kendi yarı alanında kabullenmek mecburiyetinde kaldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahadaydı. Normal şartlarda çok fazla süre bulamayan Batshuayi, Joshua King, Mert Hakan Yandaş, 15 maç sonra ilk 11'e giren Miha Zajc, sol bekte oynayan Oosterwolde ve kaleci İrfan Can Eğribayat bu isimlerdi.

BATSHUAYI KİLİDİ AÇTI

Ancak tüm bu oyuncular, üst düzey performans koyma niyetinde olduklarını ilk dakikalarda göstermeye başladılar. Özellikle İsmail Yüksek, Bonucci, Mert Hakan Yandaş bana göre ilk yarının en çalışkan isimleriydi. Fenerbahçe'nin kendi lehine çevirdiği rüzgâr, 17. dakikada penaltıdan Batshuayi'nin attığı golle meyvesini verdi: 0-1. Kanarya, deplasmanda öne geçmenin keyfini sürmeye başlarken 29'da Oosterwolde'nin ceza sahasında koluna çarpan topta ev sahibi lehine penaltı çalındı.

MAÇIN EN BÜYÜK KIRILMA ANI...

Meşin yuvarlağı beyaz noktaya diken Maxim'in yaptığı vuruşta yüksek bir konsantrasyonla sahada olduğu her hâlinden belli olan kaleci İrfan Can Eğribayat soluna yatarak kurtarışını yaptı. Fenerbahçe artık tam bir 'reaksiyon takımı' olduğunu bu anda gösterdi. Penaltıdan sonra takip eden bir atakta korner kazanan Kanarya'da topun başında Mert Hakan Yandaş vardı. Onun ortasında yaşanan karambol sonrası Bonucci kaleciyle karşı karşıya kaldı. Seken topu Batshuayi boş ağlara yolladı.

BATSHUAYI BU KEZ NEFES ALDIRDI

Belçikalı golcünün ligdeki golünden sonra Türkiye Kupası'nda da formuna ve gollerine devam etmesi en çok teknik heyetin yüzünü güldürmüş olsa gerek... Oynadığı oyundan keyif aldığı her hâlinden belli olan Batshuayi, zor anlarda takımına skor üstünlüğü ile farkı getirip nefes alınmasını sağladı.

İlk yarıda orta sahada İsmail Yüksek geride oynadı, önündeki Mert Hakan Yandaş ve Zajc; birinci, ikinci ve üçüncü bölge bağlantılarını kurmakta ara ara zorlandı.

FURKAN SOYALP DİREĞE TAKILDI

Ancak Gaziantep orta sahasının da yorulmasıyla birlikte işi kolaylaşmaya başlayan Fenerbahçe, oyunun hakimi oldu. Kronometreler 44. dakikayı gösterirken Gaziantepli Furkan Soyalp'in uzaklardan çektiği şut üst direkte patladı. Aslında bu da ilk yarıda Antep ekibini oyuna tutunabilecekken bundan geri tutan en kritik andı. Bu şut ve kaçan penaltı hariç Gaziantep'in düdük çalana dek isabetli şutu olmadı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A PARANTEZ AÇMAK LAZIM

İkinci yarıya girilirken, devre bitimine doğru sağ ayağına darbe alan Joshua King'in yerine Dusan Tadic oyuna girdi. Sarı lacivertli ekipte ilk yarının en iyilerinden olan Mert Hakan Yandaş'a bir parantez açmak lazım... Mert bugün duran toplardaki başarısıyla dikkat çekti. Ancak ayrıca; ceza alanını karıştıran ortaları, rakip atak olgunlaştırmaya çabalarken yaptığı ufak dokunuşlarla faullere sebep olup olayı başlamadan bitirmesi, her yere ve topun peşine koşuşunda yaydığı istek ve enerjiyle sahada güçlü bir alan tuttu.

ZAJC SAHADA YOK GİBİYDİ

Sarı lacivertlilerde 15 maç sonra ilk 11'de çıkan Miha Zajc, orta alanda kayıpları oynadı ancak bunu da maç kondisyonu ve uzun zamandır sahalardan uzak kalmasından dolayı biraz doğal karşılıyorum. Yine de üzerine koymadığı sürece Fenerbahçe seviyesinin altında kalmaya başlıyor artık Sloven oyuncu... Dakikalar 63'ü gösterirken İsmail Hoca 3 değişiklik birden yaptı. Ferdi, Çağlar ve Krunic girerken; Mert Müldür, Bonucci ve Zajc çıktı. Aslında teknik heyet de skoru almışken, oyuncuları hafta sonundaki Alanyaspor karşılaşmasına hazırladı.

SON 20 DAKİKADA TOPUN ARKASINA GEÇTİLER

Gaziantep deplasmanında son 20 dakikalık dilimde Fenerbahçe topun arkasına geçti ve Gaziantep'in gelişine 'izin vermeye' başladı. Teknik direktör Sumudica, eski Fenerbahçe Markovic'i de oyunun hızlanması ve rakip yarı alana çabuk gitmek adına oyuna aldıktan sonra Antep daha fazla gelmeye başladı ancak Kanarya'nın geride sigorta görevi gören pek çok yıldızı vardı. Kalan süreçte herhangi bir ekstra aksiyon olmadı ve Fenerbahçe rahat turladı.