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Galatasaray efsanesinden flaş sözler: Galatasaray Kadıköy'de yenilecek

Galatasaray'ın efsane golcülerinden Gökmen Özdenak, yarınki derbi öncesi flaş bir açıklama yaptı

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:51
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Gökmen Özdenak'tan şaşırtan açıklama

Galatasaray efsanesinden flaş sözler: Galatasaray Kadıköy'de yenilecek
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Galatasaray'ın efsane golcülerinden Gökmen Özdenak, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özdenak, Galatasaray'ın Kadıköy'de yenileceğini ileri sürdü.

Sarı kırmızılı takımın kurulacak baskıyı kaldıramayacağını iddia eden Özdenak, A Spor'a verdiği demeçte "Galatasaray öne geçiyor ama sonra duruyor. Kalesinde çok pozisyon yaşıyor. Geçen hafta da böyle oldu. Okan hocanın bu soruna çözüm bulması lazım. Bu maçta Galatasaray üzerinde müthiş bir baskı olacak. Taraftarlar tarafından. Galatasaray bu baskıyı kaldıramaz. Galatasaray'ın yarın yenileceğini tahmin ediyorum" dedi.

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hasan ekşi
7.01.2023 15:40
İster fener yensin ister g saray tek isteğim dosluk kazansın ezeli rakip ebedi dostluk kazansın her iki kulubün yöneticileri birlikte izlesin birlikte fotoraf versin yaptıkları açıklamalar dostluk iç  
 
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