Galatasaray efsanesinden flaş sözler: Galatasaray Kadıköy'de yenilecek

Galatasaray'ın efsane golcülerinden Gökmen Özdenak, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özdenak, Galatasaray'ın Kadıköy'de yenileceğini ileri sürdü.

Sarı kırmızılı takımın kurulacak baskıyı kaldıramayacağını iddia eden Özdenak, A Spor'a verdiği demeçte "Galatasaray öne geçiyor ama sonra duruyor. Kalesinde çok pozisyon yaşıyor. Geçen hafta da böyle oldu. Okan hocanın bu soruna çözüm bulması lazım. Bu maçta Galatasaray üzerinde müthiş bir baskı olacak. Taraftarlar tarafından. Galatasaray bu baskıyı kaldıramaz. Galatasaray'ın yarın yenileceğini tahmin ediyorum" dedi.