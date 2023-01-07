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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en değerli futbolcusu belli oldu

Kadıköy'de yarın oynanacak derbi aynı zamanda Türkiye'nin en değerli ayaklarının mücadelesi olacak

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:35
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Kadıköy'de 6 milyar 260 milyon liralık derbi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en değerli futbolcusu belli oldu
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Süper Lig'in 18. hafası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Derbide Türkiye'deki en değerli futbolcular sahne alacak.

Transfermarkt'ın verilerine göre Fenerbahçe kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 950 bin Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. 
Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL'yi buluyor.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira'nın 15 milyon Euro ve Victor Nelsson'un da 14 milyon Euro değeri bulunuyor. 
Fenerbahçe'de ise 15 milyon Euro ile Macar futbolcu Attila Szalai takımın en değerlisi konumunda. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Diego Rossi'nin 14 milyon Euro ve Altay Bayındır'ın da 13 milyon Euro piyasa değeri var.
 

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