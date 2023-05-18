Fenerbahçe'de Trabzon'un defterini kapatan ismi Fatih Saboviç açıkladı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Bir maç eksikle lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında 2. sırada bulunan Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına sahadaydı.

Bu sezon boyunca genel olarak erken gol attığı karşılaşmalarda galibiyete ulaşan sarı lacivertliler için taraftarının önünde önemli bir karşılaşmaydı.

FENERBAHÇE FUTBOLUNU KABUL ETTİRDİ

Mücadeleye 4-4-2 taktiğiyle giren Fenerbahçe, 5-3-2 dizilimiyle sahadaydı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Jorge Jesus’un öğrencileri; 11. dakikada Batshuayi ile öne geçti: 1-0.

Rakibine oranla topla oynamada üstünlük kuran Fenerbahçe, ilk yarı boyunca Trabzonspor’a baskın futbolunu kabul ettirdi.

LUAN PERES YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İkinci devreye yine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, bu defa 58’de Luan Peres ile ağları havalandırdı: 2-0.

Akıllarda gerek savunmada gerekse hücumda büyük etkiler gösteren Luan Peres’in sezon başı yaşadığı sakatlığı yaşamadığı takdirde mevcut durumun nasıl olacağı sorusu bir kez daha çınladı.

VALENCIA DEFTERİ KAPATTI

Sezonun golcüsü Valencia, Karadeniz ekibinin fişini çekecek golü attı. Kanarya, dakikalar 71’i gösterirken Enner Valencia ile bir kez daha golü bularak skoru 3-0’a getirdi.

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında aldığı 2-0’lık galibiyette etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, bu defa maçta bir dominasyon kuramadı.

TREZEGUET AFFETMEDİ

Maçın son düzlüğüne girildiğinde bordo mavililer ufak bir direnç ortaya koyarak 80. dakikada penaltı kazandı.

Topun başına geçen Trezeguet, ağları sarstı ve durumu 3-1 yaptı.

Sarı lacivertliler 3 puanı alırken maç sonu istatistiklerde 14 kez kaleyi deneyip 8 isabet bulan ve 3 defa ağları sarsan bir Fenerbahçe vardı.

GEÇİŞLERİ BAŞARAMADILAR

Trabzonspor cephesinin ana problemi 2 ve 3. bölgenin geçişlerini bu mücadele öncesinde kolaylaştıramamış olmasıydı.

Topla oynamadan isabetli şutlar ve pas isabetine kadar Fenerbahçe’nin oyunu domine ettiği karşılaşmada sarı lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

PUANINI 71’E YÜKSELTTİ

Lider Galatasaray 76 puanla ligin zirvesindeki yolculuğuna devam ederken, Fenerbahçe 71 puanla rakibini takibini sürdürdü.

Trabzonspor ise 14 galibiyet aldığı ligde 48 puanda kaldı.