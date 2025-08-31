Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli gibi! O isim Hamdi Akın'ın yalısından çıktı: Herkes ters köşe oldu

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için takımın başına geçecek isim merakla bekleniyordu. Birçok dünyaca ünlü teknik adam koltuk için aday gösterilirken, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın yalısından sürpriz bir isim çıkarken görüntülendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'yla yollar ayrılırken, Portekizlinin yerine arayışlar başladı. Yabancı adaylar üzerinde durulurken, son derece sıcak bir gelişme yaşandı.

İSMAİL KARTAL HAMDİ AKIN'IN YALISINA GİTTİ

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın isminin gündemde olmadığı ve takımın başına geçmesinin düşük bir ihtimal olduğu haberleri basına yansımıştı. Ancak, tecrübeli çalıştırıcının çarğıcısı bir fotoğrafı basına sızdı.

Ekol'de yer alan habere göre; İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaparken görüntülendi.

İşte o fotoğraf;

İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'de 3 dönem teknik direktörlük yapmıştı. 64 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplasa da sarı-lacivertliler Süper Lig'i ikinci bitirmişti.

