Pınar Karşıyaka: 86 Darüşşafaka Lassa: 98

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka: 86 Darüşşafaka Lassa: 98
Basketbol Süper Lig'in 20. hafta maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı devirdi.

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka’yı deplasmanda 98-86 mağlup etti.

Konuk ekip, Woodard’ın 12 sayısıyla ilk çeyreği 30-25, Adams’ın 3 sayılık atışlarıyla üçüncü çeyreği 69-61 önde tamamladı.

Son çeyrekte de farkı koruyan Darüşşafaka Lassa, sahadan 12 sayı farkla galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 16, Jaylon Brown 15, Hilliard 3, Vitto Brown 15, Furkan Haltalı 2, Carey 14, McCollum 15, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 2, Hakan Sayılı 2

Darüşşafaka Lassa: Woodard 26, Adams 6, Rahkman 19, Berk Demir, Muhsin Yaşar 12, Tolga Kay 3, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 2, Timma 14, Cartlon 2

1. periyot: 25-30

Devre: 46-45

3. periyot: 61-69

5 faulle çıkan: 39.25 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)

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