Pınar Karşıyaka: 86 Darüşşafaka Lassa: 98

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka’yı deplasmanda 98-86 mağlup etti.
Konuk ekip, Woodard’ın 12 sayısıyla ilk çeyreği 30-25, Adams’ın 3 sayılık atışlarıyla üçüncü çeyreği 69-61 önde tamamladı.
Son çeyrekte de farkı koruyan Darüşşafaka Lassa, sahadan 12 sayı farkla galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Polat Parlak
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 16, Jaylon Brown 15, Hilliard 3, Vitto Brown 15, Furkan Haltalı 2, Carey 14, McCollum 15, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 2, Hakan Sayılı 2
Darüşşafaka Lassa: Woodard 26, Adams 6, Rahkman 19, Berk Demir, Muhsin Yaşar 12, Tolga Kay 3, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 2, Timma 14, Cartlon 2
1. periyot: 25-30
Devre: 46-45
3. periyot: 61-69
5 faulle çıkan: 39.25 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)