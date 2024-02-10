Beşiktaş'tan 7 imza birden

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş yeni futbolcuları için imza töreni düzenledi. Bu özel törende Al Musrati Ernest Muci Joe Worrall Jonas Svensson gibi yeni isimlerin yanı sıra takımın geleceği olan Semih Kılıçsoy Emir Yaşar ve Yağız Karabulut da yer aldı.

Hasan Arat: "Sportif olarak zor günler geçirdik Yerli ve yurt dışından gelen oyuncularımızla 6 yeni sözleşme imzaladık Camiamız zor günleri iyi bilir kenetlenirsek bu günleri atlatırız Habercilik sadece transfer olmamalı Rebic'in aşil tendonuna basılmasında Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbede Semih'in suratına yumruk yemesinde birlik olmalıyız"

Hasan Arat: "Bu dönemde camiamızın en eski üyesi ve Beşiktaş aşığı onursal başkanımız Süleyman Seba'nın eski dostu Rahmi Koç kulübümüzü ziyaret etti Hem kutlama hem hatır sormaydı Biz 'efsane geri dönsün camiamız istiyor' dedik Beko bize uğurlu geliyor dedik Rahmi Koç'a Seba'nın yanında özel bir köşe yaptık müzemizde Son transferlerden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla özel bir anlaşma yaptık Beşiktaş Beko sponsorluğunda toplamda 17 kupa kazanarak Beşiktaş taraftarının gönlüne girdi Sayın Koç'a Beşiktaş camiası olarak çok teşekkür ediyoruz"

ERNEST MUCİ

Hasan Arat: "Muçi sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir oyuncu olacaksın Santos hocam ve Samet hocam seni çok istiyordu Beşiktaş'a evine hoş geldin Boynundaki kartal dövmesi kaderin bir cilvesidir"

Hasan Arat: "Varşova'nın değerli başkanı Darius ile değerli dostluğumuz çeşitli vesilelerle Polonya cumhurbaşkanının bizi tanıması Bizi kırmadılar Bu iş çok geniş ve anlamlı bir anlaşma oldu Menajeri Dino 'Bu işin olma ihtimali yok' diyordu Hüseyin Yücel 'Bu iş olacak' dedi"

Ernest Muçi: "Ne diyebilirim ki Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"

Hüseyin Yücel: "Başkanım biraz mütevazı davrandı Bu transferin bitiminde özellikle Polonya Cumhurbaşkanı konusunda başkan direkt devreye girmeseydi bu transferi bitiremezdik Yukarıda Allah var yalan söylemeyelim Bir Beşiktaş taraftarı için size teşekkür ediyorum başkanım iyi ki varsınız"

Ernest Muçi: "Takımdaki herkesle tanıştım beni çok sıcak karşıladılar Oynamaya hazırım hocamız isterse oynarım"

Hasan Arat: "Bunlar Beşiktaş için yapılmış şeylerdir söz konusu bile olmaz Kulübüme duyulan saygıdan dolayı çok teşekkür ederim"

AL-MUSRATİ

Hasan Arat: "Musrati'nin karısı şu an hamile ve onu bırakıp geldi dün gece Beşiktaş'a gelmek istedi Santos geldiğinden beri en çok onu istiyordu Samet hocanın bir numarasıydı 'Buraya gelmez herkes denedi' dediler Biz 'gelir' dedik Santos hocam kendisine çok güveniyor Değerli dostlarımız PSG'nin sahipleri Nasser ve arkadaşlarımız aynı zamanda Braga'nın ortakları da yardımcı oldu En enteresanı Al-Musrati'nin menajeri yok Kendisi direkt bizimle konuştu"

Hasan Arat: "Libya'nın büyük kartalı Beşiktaş'a hoş geldin Sen gerçek bir lidersin bir kaptansın Gerçek bir kaptanı transfer ettik"

Al-Musrati: "Beşiktaş'a geldiğim için çok heyecanlıyım Büyük geçmişi olan bir kulübe geldim Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum özellikle de başkanımıza Beşiktaş'a her şeyimi vereceğim"

Hasan Arat: "Muçi transferi bittiğinde Hüseyin Yücel 'Ben Musrati işi olmadan uyumam' dedi Kendisine ısrarcı olduğu için teşekkür ediyorum"

JOE WORRAL

Joe Worrall:"Sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum Çok dostça karşılandım Tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan çok mutluyum Buraya gelmek kolay bir tercih oldu benim için Saha içinde bir lider olmaya çalışacağım"

Joe Worrall: "Beşiktaş'a gelmek çok kolay bir tercihti Beşiktaş dünyaca ünlü bir kulüp Herkes çok sevgi gösteriyor Her şeyimle Beşiktaş'a uyuyorum Cennette gerçekleşen bir evlilik gibi bu"

JONAS SVENSSON

Adana Demirspor'dan transfer olan Jonas Svensson imza töreninde Türkçe konuştu "Herkese merhaba biraz Türkçe öğrendim Bir ay önce imza attım ilk ay çok güzel geçti Beşiktaş güzel bir kulüp inşallah her şey çok güzel olacak Başkanımıza ve Samet hocamıza teşekkür ediyorum"

SEMİH KILIÇSOY

Hasan Arat: "Semih Kılıçsoy 2016'da daha 10 yaşındayken Arnavutköy'den Beşiktaş'a geldi Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu bugün yanımızda Santos hocamızın güvendiği ve yerine kimseyi istemediği Semih ile beraberiz Sen bir Beşiktaş efsanesi olacaksın Samet hocamızın ve Santos hocamızın sözlerinden sakın ayrılma İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda seni izleyeceğiz"

Semih Kılıçsoy: "Çok mutluyum 10 yaşında Fulya'dan içeri girdim Hayalini kurduğum şeyleri yaşıyorum inanılmaz şeyler hissediyorum İnönü'de taraftarımızın önünde oynamak goller atmak Dünyanın en güzel en büyük kulübünde oynuyorum bunun için çok mutluyum Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Semih Kılıçsoy: "Kariyerimle ilgili şu an bir düşüncem yok Bu formayı uzun yıllar giymek istiyorum"

Hasan Arat: "Semih hepimiz tarafından özenle korunması gereken bir değerdir Kafasını kurcalamamak lazım Onu Samet hocamızla Santos hocamızla bu yolculukta bırakmak lazım Semih şu an sadece işini yapmalı Kulübümüzün ulaşacağı şampiyonlukta en büyük liderlerden biri olmalı Allah onu sakatlıklardan korusun Yolun açık olsun Semihcim Beşiktaş çok büyük kulüptür Biz burada geçici bir görevdeyiz 120 yıllık bir camiayı biz idari olarak Semih sporcu olarak hocamız da evlatları ile birlikte temsil ediyor Semih'in sözleşmesi hocasına camiasına olan güvendir Hocası onun her dakika oynamasını istiyor"

Samet Aybaba: "Semih bizim değerli oyuncumuz Ne kadar değerli olduğunu önce ben anladım sonra herkes anladı Mukavelesinde şart denilen şeyin ben ne olduğunu bilmiyorum 2028' kadar oyuncumuz Her konuştuğumuzda 'Beşiktaş dünyanın en büyük markasıdır' diyor Kendisine bir 'styling' bulduk giyindireceğiz İngilizce dersleri alıyor tam donanımlı hale gelecek"

EMİR YAŞAR

Hasan Arat: "Emir Yaşar 9 yaşında futbol akademimize geldi Samet hocam 'Müthiş bir evladımız var' diyerek Emir'i anlattı bize ve 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı Emir sana uzun yıllar başarılar dilerim Emeği geçen ailene hocalarına teşekkür ederim"

YAĞIZ KARABULUT

Yağız Karabulut: "Balıkesir'den geldim Buraya geldiğim için çok mutluyum Sol açık ve on numarada oynuyorum Samet hocamıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum"

Samet Aybaba: "Yağız'ı Bandırma'dan Onur Göçmez'in takımından aldım Geleceğimiz bu çok var böyle oyuncumuz İnanalım sevelim güvenelim"