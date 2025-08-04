Fenerbahçe'den flaş Youssef En-Nesyri kararı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu 30 golle tamamlamasına karşın eleştiri oklarının hedefi olan Youssef En-Nesyri, yeni sezon kampına fazla kilolarından kurtulmuş bir şekilde gelmiş ve performansıyla dikkat çekmişti.

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Geçtiğimiz sezondan beri Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan Youssef En-Nesyri için Al-Hilal'in Fenerbahçe'ye 35 milyon euro teklif ettiği iddia edilmiş, sarı-lacivertlilerin 40 milyon euro istediği öne sürülmüştü.

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Öte yandan Jose Mourinho'nun En-Nesyri'yle ilgili kesin kararını verdiği kaydedildi. Deneyimli teknik adamın, Faslı forvet ile Jhon Duran'ı birlikte oynatmak istediği ve En-Nesyri'nin satılmasına kesinlikle karşı çıktığı kaydedildi.

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