Fenerbahçe'den flaş Youssef En-Nesyri kararı!

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Fenerbahçe'den flaş Youssef En-Nesyri kararı!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'nin adı transfer gündeminden düşmüyor. Suudi ekibi Al Hilal'in dev teklifi konuşulmaya devam ederken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golcü oyunucunun takımdaki geleceği ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu 30 golle tamamlamasına karşın eleştiri oklarının hedefi olan Youssef En-Nesyri, yeni sezon kampına fazla kilolarından kurtulmuş bir şekilde gelmiş ve performansıyla dikkat çekmişti.

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Geçtiğimiz sezondan beri Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan Youssef En-Nesyri için Al-Hilal'in Fenerbahçe'ye 35 milyon euro teklif ettiği iddia edilmiş, sarı-lacivertlilerin 40 milyon euro istediği öne sürülmüştü.

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Öte yandan Jose Mourinho'nun En-Nesyri'yle ilgili kesin kararını verdiği kaydedildi. Deneyimli teknik adamın, Faslı forvet ile Jhon Duran'ı birlikte oynatmak istediği ve En-Nesyri'nin satılmasına kesinlikle karşı çıktığı kaydedildi.

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