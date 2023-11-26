Beşiktaş taraftarı Yoğurtçu Parkı'nda Fenerbahçe forması giydi skor tahmini yaptı: 4-0

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki ağırlayacağı Karagümrük maçı öncesi Yoğurtçu parkında ilginç bir an kameralara yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş taraftarı Yoğurtçu Parkı'nda Fenerbahçe forması giydi skor tahmini yaptı: 4-0

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Fenerbahçeli taraftarlar stat çevresinde maç coşkusunu yaşarken Sarı Lacivertli bir seyirci skor tahmininde bulundu.

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 4-0 yeneceğini söyleyen Sarı Lacivertli taraftar tahminin sonunda Beşiktaşlı olduğunu açıkladı.

FENRBAHÇE'DE TEK CEZALI

Fatih Karagümrük karşısında tedavisi devam eden Becao'nun yanı sıra Fred ve Djiku maç kadrosunda yer almadı. Osayi-Samuel ise kart cezalısı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven.

Yayın: 19.00 / beIN Sports 1

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