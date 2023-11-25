Fenerbahçe'ye yeni Kim Min Jae geliyor. Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe; geçen sezon Napoli'ye 18.5 milyon Euro'ya sattığı Kim Min Jae'nin yenisini buldu!

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye yeni Kim Min Jae geliyor. Transfer görüşmeleri başladı

Vitor Pereira döneminde Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen Kim Min Jae ortaya koyduğu futbolla kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmıştı. Güney Koreli stoper sadece 1 sezon Sarı-Lacivertli formayı giydi, 18 milyon 500 bin Euro'ya İtalyan ekibi Napoli'ye transfer oldu. Orada da 50 milyon Euro'ya Alman Bayern Münih'e imza attı.

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Akşam gazetesinin haberine göre Fenerbahçe şimdi yeni bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Bu kez rota Rusya... Sarı-Lacivertliler; Zenit forması giyen Nuraly Alip/s istiyor. 23 yaşında olmasına rağmen tam 30 kez Kazak Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı savunmacı, burada ortaya koyduğu performansla devlerin dikkatini çekmeyi başardı.

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Kazakistan H Grubu'nda play-off oynama hakkı kazanırken 10 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 16 gol atıp, 12 gol yiyen Kazakistan savunmasında dikkat çeken oyunculardan biri de Nuraly Alip'ti. Genç stoper, Zenit'te ise bu sezon 13 maçta 946 dakika oynadı. Rusya Ligi'nde ikinci sırada bulunan takımı sadece 14 gol yedi.

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Bu performansıyla takip edenleri etkileyen Alip'in kapısını ilk çalan Fenerbahçe oldu. Çünkü Sarı-Lacivertli ekip Türkiye'de yerli statüsünde oynama şansı olan Alip'i getirip, yabancı kontenjanı sorununu da aşmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin, piyasa değeri 2 milyon Euro olan oyuncu için Zenit kulübüyle görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Rus basını, Zenit'in kadroda banko oynayan yıldızını satma niyetinde olmadığını ancak Fenerbahçe'nin ısrarcı olduğunu duyurdu.

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FİZİĞİ KİM'İ ANDIRIYOR
1.88 cm boyundaki Alip, fiziğiyle ve tekniğiyle de daha önce Fenerbahçe forması giyen 1.90'lık Kim Min Jae'yi andırıyor.

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