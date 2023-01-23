Fenerbahçe'den Ali Koç ve Jorge Jesus açıklaması

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus arasında geçtiği iddia edilen görüşmeyle ilgili açıklama geldi.

İddiaya göre Ali Koç "Geçen sene Kim Min-Jae'yi inanılmaz rakamlara sattık ama sizin transferler ortada." dedi. Jesus ise "Ali Bey, yılda 15 transfer yapıyorsunuz, bırakın da içinden bir tanesi tutsun" karşılığını verdi.

Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, "Başkanımız ve hocamız Jorge Jesus arasında geçtiği iddia edilen ve gün içinde yayılmaya başlayan diyalog kesinlikle doğru değildir. Dikkate ve ciddiye alınmamalı. Başkanımız, hocamız, yönetim kurulumuz ve tüm camiamız şampiyonluk hedefine odaklıdır" ifadelerini kullandı.