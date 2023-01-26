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Doğru mu Jesus? Brezilya basınından şoke eden iddia

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya basınındaki çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. Habere göre Jesus lobi yapıyor

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:54
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Brezilya basını Jesus'la ilgili çarpıcı bir haber yaptı

Doğru mu Jesus? Brezilya basınından şoke eden iddia
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son haftalarda gözden düştü.

Sezona fırtına gibi başlayan sarı lacivertli takım son bir kaç haftada tökezlerken teknik direktör Jorge Jesus da eleştirilerin hedefi oldu.

Jesus'un adı şimdide de Brezilya basınındaki bir iddiayla gündeme geldi.

Daha önce Portekiz Milli Takımı için de adı öne atılan Jesus'un bu kez de Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için istekli olduğu ileri sürüldü.

Goal'daki habere göre Jesus bunun için lobi yapıyor ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sorun oluşturmayacağını belirtiyor. 

Portekizli çalıştırıcının teklif gelmesi halinde kabul edeceğini ilettiği ileri sürülüyor.

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F. Kerim
26.01.2023 15:55
Belli, aklının FB de olmadığı zaten! Boşuna inkar edip de FB taraftarını ahmak yerine koymasın dede! Derhal bu herifin kovulup, başka takıma kaptırmadan İsmail hoca getirilmeli acilen gene! Tek çare!  
 
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