Fenerbahçe'den kavga dövüş ayrılmıştı! Kıta değiştiren imzayı attı

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve sözleşmesinin sona ermesinden sonra yaptığı doping açıklamalarıyla sarı-lacivertlileri zan altında bırakan Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oldu. Fransız yıldız, Meksika ekibine transfer oldu.

Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oldu. Maximin, Meksika ekiplerinden Club America'ya transfer oldu.

ALLAN SAINT-MAXIMIN İÇİN 12 MİLYON DOLAR

Club America, Al Ahli'ye Fransız futbolcu için 12 milyon dolar ödedi. Meksika ekibi Maximin ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Maximin, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti. Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan 28 yaşındaki Maximin, 4 gol atmış ve 5 de asist yapmayı başarmıştı.

