Fenerbahçe'den Rusya'da sessiz prova. Fatih Saboviç yazdı

Üçüncü dönemi için Fenerbahçe kapılarından bir kez daha içeri giren teknik direktör İsmail Kartal'ın, sarı lacivertli takımla yeni sezon öncesinde çıktığı ilk maç Rusya'da oynandı bu akşam... Zenit'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü ve Kızılyıldız takımları da yer alıyor.

Fenerbahçe, doğal olarak hazır olmayan bir kadro ile Rusya semalarındaydı. İşte özetle hem maça hem de sarı lacivertli ekibe dair gözlemlerim...

BİRLİKTE OYNAMA ALIŞKANLIĞI YOKTU

Temsilcimiz Fenerbahçe'ye oranla çok daha hazır bir Zenit izleyerek başladık 90 dakikaya... Ki bu da daha önce 2 karşılaşma oynadıkları için çok olağandı. İsmail Kartal'ın ilk 11'deki öğrencilerinin pek çoğu daha önce birlikte oynama alışkanlığına dahi sahip değildi.

Arda Güler'in gidişi sonrası orta sahadan öte takımın geneline bir 'darbe' alan sarı lacivertliler, yetenek ve yaratıcılık seviyesi düşük bir orta saha dizilimiyle sahadaydı.

ARAO, İSMAİL VE MERT HAKAN ÜÇLÜSÜ

Takımdan ayrılması gündemde olan, başka kulüplerle görüştüğü bilinen Arao, bu sezon daha çok verim alınacağını düşündüğüm İsmail Yüksek ve yetenek seviyesi belli olsa da mücadele gücünü hep yüksek tutmayı bilen Mert Hakan Yandaş orta alandaki oyunculardı.

ARDA GÜLER'İN YERİ DOLACAK MI?

Yetenek ve teknik seviyesi, yaratıcılık, mücadele gücü önemli noktalar Fenerbahçe için… Geçmişte Türkiye ve Avrupa’da başarılı olan Fenerbahçe kadrolarında hep takımın ana iskeleti -ama özellikle orta saha oyuncuları- çok yaratıcı ve ‘kafası ekstra çalışan’ isimlerdi.

Yeni sezon öncesi; Arda Güler’den sonra orta sahaya çekilecek yeni isimlerin nitelikleri büyük önem taşıyacak.

DOĞRU İSİMLER ENTEGRE EDİLEBİLMELİ

Size 1, 2 ve 3. bölge geçişlerini sağlatacak oyuncularda ‘mücadele gücü’nün öne çıkacağını düşünüyorsanız, bu konunun bir bölümüdür. Fakat gerçekten başarı isteniyorsa; yetenek ve yaratıcılık asıl kilit noktalar olacak gibi Fenerbahçe açısından… Doğru isimleri bulup entegre edebilmelerini diliyorum.

KENT VE OOSTERWOLDE'NİN ÇABALARI VARDI

Karşılaşmanın ilk 30 dakikası boyunca neredeyse Zenit yarı sahasına dahi geçemeyen Fenerbahçe; birinci devre boyunca 3 kritik pozisyonda gole izin vermedi. Birinde Sangare, diğer ikisinde ise kaleci İrfan Can Eğribayat rakibe, "Dur" dedi.

Orta sahada geçiş oyunlarını çok iyi oynamayan Fenerbahçe yine de Ryan Kent ve Oosterwolde'nin çabalarıyla 2 pozisyon bulmayı bildi. Ancak ağları sarsamadı.

SERDAR 30-35 METRE GERİYE GELİP TOP ALDI

İlk yarının Fenerbahçe açısından benim için özeti olan bir pozisyon vardı. Bu da Serdar Dursun'un neredeyse 30-35 metre geriye gelerek kendi yarı alanından top almaya çalıştığı pozisyondu.

İkinci ve 3. bölgeler arası sağlanamayan geçişi aktifleştirmek isteyen Serdar'ın bu çabaları takımdan karşılık bulunca devre sonuna doğru oyunu hareketlendirip tempoyu yöneten taraf Fenerbahçe'ydi. Buna rağmen ilk devre golsüz sona erdi.

İSMAİL HOCA'DAN HAMLE BEKLEDİM...

İkinci 45 dakikaya rakibine oranla çok daha aktif başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sağlı sollu ataklarla Zenit kalesine yüklenen Fenerbahçe, denemekten vazgeçmedi ancak final paslarında problem yaşadığını söylemek yanlış olmaz.

Dakikalar 60'ı gösterene dek Zenit kontralarla etkili olmaya çalıştı ancak yorgun gözüktü. Bu noktalarda İsmail Kartal'dan oyuna hücumdaki gücü artırıp, savunmada takımı daha da garantiye alacak birkaç hamle bekledim.

KARTAL'DAN ÜST ÜSTE DOKUNUŞLAR...

Tam bu beklentinin üzerine iki takımın da oyuncu değişiklikleri peş peşe gelirken; Fenerbahçe'de Rossi, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Osayi, Crespo ve Szalai oyuna dahil oldu. İkinci yarının kontrolü, ilk devrenin aksine İsmail Kartal'ın öğrencilerinin hakimiyetinde ilerledi.

Mücadelede 75 dakika geride kalırken topla oynama (%59), şut denemesi (12), isabetli şut (6), toplam pas (588) ve pas isabet oranında (%88) üstün bir Fenerbahçe vardı.

CRESPO DİREKT IŞIĞI YAKTI

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de bulunduğu 2. dönemde 'takımın kalbi' konumunda yer alan Miguel Crespo, mücadelenin sonlarına doğru oyuna girdi ve tavırlarıyla erkenden; "2023-2024 sezonuna damga vurabileceğinin" işaretlerini verdi.

İki takım da kalan süreçte skora etki edebilecek bir hamle yapamadı ancak Fenerbahçe'nin akan oyunda rakibine oranla daha etkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İKİNCİ MAÇ KIZILYILDIZ'LA OYNANACAK

Rusya kampının ilk hazırlık maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 bitti. Edin Dzeko'yu ilk mücadelede izleyemedik. Maçın tamamında sahada olan İsmail Yüksek ise son ana dek sergilediği mücadeleyle takdir topladı.

Fenerbahçe turnuvadaki ikinci mücadelesini 12 Temmuz'da Kızılyıldız, üçüncü randevuyu ise 15 Temmuz günü Neftçi Bakü ile oynayacak.

ZENIT PENALTI ATIŞLARIYLA KAZANDI

90 dakikası 0-0 biten Pari Premier Cup Turnuvası ilk maçında penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarını Zenit 4-3 kazandı.