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Altay Bayındır'a yeni sözleşme yolda

Kanarya, kaptan Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:21
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Fenerbahçe yönetimi Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti

Altay Bayındır'a yeni sözleşme yolda
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Fenerbahçe yönetimi, bu sezon inişli-çıkışı bir grafik sergilemesine rağmen teknik direktör Jorge Jesus'un daima destek olduğu Altay Bayındır'a güveniyor.

Serbest kalma maddesinin konulup konulmayacağı henüz netlik kazanmayan sözleşmenin süresi ise 4 yıllık. Altay'ın mevcut maaşının çok üzerindeki teklife sıcak baktığı, görüşmelerin detaylar üzerinden devam ettiği ve imzaların yakın zamanda atılacağı belirtildi.

Fenerbahçeli idareciler, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon euro seviyesinde olan Altay Bayındır'ın potansiyeline güveniyor ve genç eldivenin ileride kulübe yüksek miktarda bonservis bedeli kazandıracağını düşünüyor. Sarı lacivertli yöneticiler ayrıca 8+3 kuralının devam edeceği varsayımından hareketle kalecilerinin Türk olmasından yana olan tavrını sürdürüyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Altay Bayındır, 25 gol yerken 11 karşılaşmada kalesini rakip forvetlere kapadı.

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