Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında futbol A takımı konç sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza töreninde açıklamalar yapan Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, transferle ilgili açıklamada bulundu.

İşte Topbaş'ın o sözleri;

"Transfer konusuna gelince, anlıyorum herkes en çok bunu merak ediyor. Şu an henüz önümüzde 2 aylık bir süreç var. Takımızın da yükselerek devam eden bir performansı var. Bu durumda ben spesifik pozisyonları basın önünde konuşmaktan ziyade hocamızın talepleri doğrultusunda bir çalışma ve yapılanmayı içeride tutmayı daha doğru buluyorum. Tabii ki hocamızın isteklerinin gereklerini yerine getirmek için biz varız. Ocakta hocamız istediği takdirde bu eksikleri gidereceğiz. Takımımızı gerekli görüldüğü an güçlendirmeye hazırız."