Fenerbah�e Galatasaray kar��s�nda a��k ara �nde

�lker Stad�'n�n bulundu�u "Papaz�n �ay�r�" olarak adland�r�lan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yap�lan ve Galatasaray'�n 2-0 kazand��� �zel ma�la ba�layan 114 y�ll�k rekabette, galibiyetlerde ve at�lan gol say�s�nda Fenerbah�e'nin �st�nl��� bulunuyor.

Sar�-lacivertliler, geride kalan 395 ma�tan 148'ini kazand�, sar�-k�rm�z�l� ekip bu s�re i�inde 125 kez galip geldi. �ki tak�m 122 ma�ta ise e�itli�i bozamad�.

Fenerbah�e'nin att��� 540 gole, Galatasaray 490 golle kar��l�k verdi.

Galatasaray ile Fenerbah�e, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez kar��la�t�.

Genel toplamdaki �st�nl���n� lig ma�lar�na da yans�tan Fenerbah�e, rakibine galibiyet say�s�nda 52-35 �st�nl�k kurdu. Ligdeki 43 ma� da berabere sonu�land�.

Lig ma�lar�nda sar�-lacivertliler 162, sar�-k�rm�z�l�lar ise 124 gol kaydetti.

�ki tak�m aras�nda oynanan son 10 derbinin 6's� berabere tamamland�.

Rekabetteki son 10 kar��la�mada Galatasaray 2, Fenerbah�e 2 kez galip geldi, taraflar 6 ma�ta birbirlerine �st�nl�k sa�lamay� ba�aramad�.

Son 10 derbide her iki tak�m da rakip fileleri 8'er kez havaland�rd�.