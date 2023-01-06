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Merakla beklenen derbi öncesi iki takımın verileri. Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesi iki takımın istatistikleri karşılaştırıldı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 18:57
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Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Merakla beklenen derbi öncesi iki takımın verileri

Merakla beklenen derbi öncesi iki takımın verileri. Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
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FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Türkiye'nin futbol datası karşılaştırma platformu Comparisonator; Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın performanslarını ofansif, defansif, pas, birebir mücadele ve genel parametrelerde karşılaştırdı. İki takımın da pek çok veride birbirine denk çıkması dikkat çekti.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde şu ana dek ortaya koyduğu veriler...

TOPLA OYNAMADA FARK SADECE %1 OLDU
Fenerbahçe'nin topa sahip olma yüzdesi maç başına ortalama %55 olurken Galatasaray'da bu rakam %54 olarak gerçekleşti. Topa sahip olma süresine baktığımızda ise Fenerbahçe'de maç başına 26.55 dakika iken Galatasaray 27.57 dakika maç başına ortalama topa sahip oldu. 
Comparisonator Index puanları, bir takımda oynayan tüm oyuncuların sezon boyunca maç içerisinde aldıkları aksiyonların parametre toplamları üzerinden hesaplanmaktadır. Fenerbahçe maç başına 3889 Comparisonator Index puanı topladı. Galatasaray'ın maç başına Comparisonator Index puanı 4105 oldu. 

CEZA SAHASI İÇİNDE FENER CEZAYI KESİYOR
İki takımın attıkları gol sayılarını değerlendirdiğimizde, Fenerbahçe maç başına 2.28 Gol Beklentisi (xG)'den 2.63 gol kaydediyor, Galatasaray'ın maç başına gol beklentisi (xG) 2.5 ve maç başına kaydedilen gol ortalaması ise 1.81.
Fenerbahçe'nin ceza sahası içinden attığı gol sayısı maç 2.25, ceza sahası dışından attığı gol sayısı maç başına 0.38 oldu. 
Galatasaray da ceza sahası içinden daha fazla gol buldu, maç başına 1.44 gol. ceza sahası dışından ise yine maç başına 0.19 gol üretti.

İSABETLİ ŞUTTA ASLAN PAYI CİMBOM'UN
Galatasaray, isabetli şut üretmede maç başına 7.13 ile 5.94 maç başına isabetli şut üreten Fenerbahçe'nin önünde. Rakip ceza sahasında topla buluşmada da yine Galatasaray 25.94 ile 21.06 kez topla buluşan Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor. 

KANARYA DAHA AZ TOP KAYBEDİYOR
Fenerbahçe'nin defansif parametrelerde önde olduğunu görüyoruz. Sarı lacivertliler maç başına 4.69 kritik müdahale ve 6.56 top kaybı yaptı. Galatasaray'da kritik müdahale maç başına 3.75'te kalırken rakibinden daha fazla top kaybı yapıyor (7.69 maç başına). 

GALATASARAY RAKİP SAHADA 14.44 TOP ÇALMAYA ULAŞTI
Fenerbahçe rakiplerine sadece 0.94 gol beklentisi (xGA) tanıyıp maç başına 1.06 gol yedi. Galatasaray ise rakiplerine gol beklentisi tanımada rakibinden yüksek, maç başına 1.25 (xGA) ancak kalesinde maç başına 0.81 gol gördü.
Rakip Sahada Top Kazanım parametresine göz attığımızda Fenerbahçe maç başına 13.56'da kalırken Galatasaray 14.44'e ulaştı. 

CİMBOM KİLİT PASLARI DAHA ÇOK ATTI
İki takımın maç başına isabetli pas sayıları (FB 402.6 - GS 403.8) ve isabetli pas yüzdeleri (FB: %85 - GS: %83) birbirine yakın. 
Maç başına Başarılı Kilit Paslarda Fenerbahçe 4.88 iken Galatasaray 6.81 ile rakibinin önünde yer aldı. Maç başına isabetli kilit pas yüzdelerinin arasında ise daha az fark görülüyor. (FB %56 - GS %51)

İKİLİ MÜCADELELERDE BURUK'UN ÖĞRENCİLERİ ÖNDE
İki takımın maç başına kazanılan ikili mücadele yüzdesi aynı, %51 ve maç başına ortalama kazanılan birebir mücadele sayıları da (FB 79.75 - GS 81.38) oldukça yakın. Aynı durum hava topu mücadelerinde de geçerli; Fenerbahçe maç başına ortalama 21.69 hava mücadelesi kazanıp %55 yüzde elde ederken Galatasaray 23.06 maç başına hava topu mücadelesi kazanarak yüzdesini %54 olarak gerçekleştirdi.

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Süreyya
6.01.2023 20:27
Yine kötü bir gs li hakem maç yönetecek. Olan fb ye olacak. Keşke adam gibi bir hakem ataması yapsalardı.  
 
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