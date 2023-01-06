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Erden Timur derbi öncesi konuştu

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, ligde hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi ile ilgili kulüp televizyonuna konuştu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 20:41
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Lider dönmek istiyoruz: Erden Timur derbi öncesi konuştu

Erden Timur derbi öncesi konuştu
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, ligde hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi ile ilgili kulüp televizyonuna konuştu.



Timur, "Öncelikle lider dönmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Sezonun en heyecanlı maçları oluyor. Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç. İnşallah hak eden biz oluruz. İnşallah seyir zevki yüksek, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız." dedi.

Sarı-kırmızılı idareci sözlerini, "Lig uzun maraton, önünde sonunda 3 puanlık bir maç. Bu iki camia da her zaman birbirine ihtiyaç duyan, biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia. İnşallah çok güzel geçer, centilmenlikle geçer. Gönülden inancımız, inşallah kazanıp geleceğiz." diye tamamladı.

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