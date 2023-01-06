Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray'da derbi öncesi sevindirici bir de gelişme yaşandı.
Anneannesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden Torreira döndü.
Uruguaylı futbolcu antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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