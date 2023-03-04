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Başsavcılıktan Fenerbahçeli taraftarlarla ilgili flaş açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiasına açıklama

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 15:35
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Fenerbahçeli kaç taraftar için işlem yapıldı. Savcılık açıkladı

Başsavcılıktan Fenerbahçeli taraftarlarla ilgili flaş açıklama
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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