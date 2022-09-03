Fenerbahçe'nin yeni transferinin eşi: 3 limona 3 euro ödedim. Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, Türkiye ekonomisinden şikayet etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gabriela, hayat pahalılığına vurgu yaptı.

"BURANIN NE KADAR PAHALI OLDUĞUNA İNANAMIYORUM!"

Kişisel sosyal medya hesabında satın aldığı limonların fotoğrafını paylaşan Gabriela Merjam, "3 limona 3 Euro ödedim, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum! 3x5=15 Brezilya Reali!" ifadelerini kullandı.

LUAN PERES KİMDİR?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da doğan Luan Peres, profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı. Peres, sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formalarında ter döktü.

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor. Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon Euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Luan Peres, geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla görev aldığı 49 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı.

Fenerbahçe , Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve bonservis bedelinin 5.225.000 Euro olduğunu duyurdu. Öte yandan anlaşmada Brezilyalı stoper ve takımın performansına göre 237 bin 500 Euro da bonus maddesi bulunuyor.

Ayrıca Kanarya'nın en kısa sürede anlaşmaya vardığı bir diğer stoperi Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini de resmen duyurması bekleniyor.