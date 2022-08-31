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Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gelecek yıl enflasyonun düşeceğini ancak fiyatlarda bir değişim olmayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:41
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Ekonomist Özgür Demirtaş yılbaşından sonra enflasyonun düşmeye başlayacağını ancak fiyatlarda bir değişiklik olmayacağını açıkladı

Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
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Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan ekonomist ve akademisyen Özgür Demirtaş, enflasyonun düşeceğini öngördüğünü ancak bu düşüsün piyasalara yansımasını beklemediğini açıkladı.

Ancak enflasyonun düşmesinin alım gücünün artması anlamına gelmediğini kaydeden Demirtaş, "Ama bir siyasetçi de çıkıp enflasyonu indirdik ama paramparça ettiğimiz alım gücünüzü arttıramıyoruz demeyecek…" ifadelerini kullandı.

Demirtaş sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

“1) Enflasyonun gelecek yıl içinde düşmeye başlayacağını düşünüyorum. Ancak bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Sadece fiyatların artış hızının YAVAŞLAMASI anlamına geliyor. Olan oldu, tahribat yapıldı, alım gücü düştü zaten.

2) Enflasyonun düşmesinin nedenleri şunlar olabilir: Baz etkisi (Fiyatlar bu yıl zaten çok yüksek, aynı % ile artış hızı eskisinden daha zor) Hükümet faizi artırmasa bile KREDİYİ KESTİ… Yaprak kıpırdamıyor. Arap ülkelerinde o veya bu neden ve şekil ile para almak…

3) Tabii gelecek yıl içinde enflasyon bu şekilde düşecek olsa bile, artık olan oldu. 100 liralık gelirimiz vardı onunla 100 liralık mal alıyorduk. Gelirimiz 170 liraya çıktı ama aldığımız ürünler 100 liradan 280 liraya çıktı. Artık o 280 liralık ürün daha DÜŞÜK hızda artsa bile

4) aynı malları gelirimizle zaten alamaz olmuştuk bu değişmeyecek. Enflasyon inince siyasetçiler gülerek konulacaklar (muhalefette aynısını yapardı) bak nasıl enflasyonu indirdik diye

5) AMA bir siyasetçi de çıkıp enflasyonu indirdik ama PARAMPARÇA ettiğimiz Alım gücünüzü arttıramıyoruz demeyecek… Özgür hoca ve diğer bir çok değerli uzman demişti dersiniz…”

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