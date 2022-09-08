﻿Kadıköy'den dünyaya Atatürk'lü mesaj! 'Türkiye laiktir, laik kalacak'

Fenerbahçeli taraftarlar UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki Dinamo Kiev maçı öncesi müthiş bir koreografiye imza attı.

Sarı lacivertli taraftarlar, Ukrayna ekibini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüyle karşıladı.

Bu söz İngilizce olarak yer alırken, Atatürk'ün de portresi yapıldı.

Ardından da bütün tribünlerde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “Türkiye laiktir, laik kalacak” tezahüratları atıldı.