﻿Kadıköy'den dünyaya Atatürk'lü mesaj! 'Türkiye laiktir, laik kalacak'

Fenerbahçeli taraftarlar UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki Dinamo Kiev maçı öncesi müthiş bir koreografiye imza attı.
Sarı lacivertli taraftarlar, Ukrayna ekibini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüyle karşıladı.
Bu söz İngilizce olarak yer alırken, Atatürk'ün de portresi yapıldı.
Ardından da bütün tribünlerde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “Türkiye laiktir, laik kalacak” tezahüratları atıldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.