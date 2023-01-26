Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe'nin Evadorlu golcüsü Enner Valencia, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekvador basınına demeç veren Valencia, Galatasaray'la ilgili de konuştu.

33 yaşındaki futbolcu transferiyle ilgili bir soruya, "İnsanların gösterdiği sevgiden dolayı devam etmek isterim ama bu kulübün ne istediğine ve kişisel isteklere bağlı çünkü Fenerbahçe ile bir şeyler kazanmayı çok isterim. Tüm kulvarlarda savaşıyoruz. Devam etmek istiyorum" karşılığını verdi.

Valencia, "Türkiye'de derbi haftası başka bir seviyede, bunu Ekvador'da da yaşadım ama burada bir adım daha ileride. İnsanların tutkusu ve çılgınlığı. Stadyumlardaki coşkuyu görebiliyorsunuz, bu inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'la ilgili bir soruyu da Valencia, "Türk taraftarlar çok saygılı, bir Galatasaray taraftarıyla karşılaşabilirsin ve senden fotoğraf isterler, bunlar çok şaşırtıcı şeyler. İşte kulüplerin büyüklüğünü burada görebilirsiniz" diye yanıtladı.