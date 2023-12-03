Beşiktaş'tan olaylı derbi açıklaması: Fenerbahçeli yönetici tahrik etti!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; yaralanan Yam Madar'a geçmiş olsun denildi, isim vermeden Fenerbahçeli yönetici eleştirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan olaylı derbi açıklaması: Fenerbahçeli yönetici tahrik etti!

Beşiktaş Emlakjet; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 68-64 yenmişti. Fenerbahçe Beko oyuncusu Yam Madar'ın ikinci periyotta tribünden atılan bir cisimle yaralanması karşılaşmaya damga vurmuştu.

Fenerbahçe cephesi, Yam Madar'ın geçici görme kaybı yaşadığını açıklamış, ortamı oluşturan ve karşılaşmayı devam ettiren görevlileri kınamıştı.

Beşiktaş'tan da karşılaşma ile ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün akşam oynanan derbi müsabakasından zaferle ayrılan Beşiktaş Emlakjet takımımız, Kulübümüzü ve camiamızı sevince boğmuştur. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15.000'i aşkın taraftarımızın oluşturduğu atmosfer bir kez daha Beşiktaş taraftarının spora ve takımına olan tutkusunu göstermiş ve herkesin takdirini kazanmıştır."

MADAR'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ
"Karşılaşmanın ilk yarısında asla tasvip etmediğimiz saha olayları meydana gelmiş ve bunun sonucunda rakip takım oyuncusuna yabancı madde isabet etmiştir. Bu durum bizim için kabul edilemez ve asla tasvip etmediğimiz bir davranıştır. Talihsiz bir şekilde yaralanan Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

YÖNETİCİ TAHRİK ETTİ
"Yalnız şu hususlar da göz ardı edilmemelidir: Rakip takımın şube yöneticisi, nezaketen kendilerine ayrılan saha içi koltuklara talimatlara aykırı olarak kendi takım formasını giymiş bir şekilde gelmiş ve taraftarlarımızın dikkatini kendi üzerine çekmiştir. Akabinde saha kenarından takımımızın momentumu eline aldığı ve farkı açtığı dakikalarda abartılı bir şekilde hakemlere itiraz ederek taraftarlarımızı tahrik etmeye çalışmış ve istenmeyen olayların yaşanmasına neden olmuştur. Rakip takım yöneticisinin örnek olması gerektiği yerde taraftarlarımızı tahrik edici davranışlarda bulunması kendi sporcusunun yaralanmasına sebebiyet vermiştir."

aa-20231202-33088179-33088171-besiktas-emlakjet-fenerbahce-beko.jpg

aa-20231202-33088179-33088173-besiktas-emlakjet-fenerbahce-beko.jpg

aa-20231202-33088079-33088076-besiktas-emlakjet-fenerbahce-beko.jpg

aa-20231202-33088179-33088167-besiktas-emlakjet-fenerbahce-beko.jpg

GEREKLİ CEZALAR VERİLMELİ
"Malum şahsın siyah-beyazlılarımızın başarısını gölgelemeye çalışması ve küçük oyunlar peşinde koşması temsil ettiği camiaya da yapılmış bir ayıptır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki bu olaylar asla tasvip ettiğimiz davranışlar değildir. Türk sporunun gelişmesi ve örnek teşkil etmesi için yetkilileri, tasvip etmediğimiz bu olaylara neden olanlara gerekli cezaların verilmesi hususunda göreve davet ediyoruz."

İlgili Haberler
Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? İşte sandık sonuçları
Beşiktaş'ta oy verme işlemi bitti bir anda salonda o tezahürat başladı
Beşiktaş'ta oy verme işlemi bitti bir anda salonda o tezahürat başladı
Beşiktaş'ta oy verme işlemi bitti. Sayıma geçildi
Fenerbahçeli yıldızda görme kaybı tehlikesi. Resmen açıklandı
Olaylı Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'de isyan: O maddeyi atan terörist!
Dev derbinin galibi Beşiktaş. Fenerbahçe'yi devirdi
Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
İsrail askerleri kendilerine gönderilen Türk malı termal içliklerin görüntülerini paylaştı Gündem
İsrail askerleri kendilerine gönderilen Türk malı termal içliklerin görüntülerini paylaştı
Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? İşte sandık sonuçları Spor
Serdal Adalı mı Hasan Arat mı? İşte sandık sonuçları
Abdullah Avcı mağlubiyetin ardından konuştu: Çok kötü bir maçtı! Spor
Abdullah Avcı mağlubiyetin ardından konuştu: Çok kötü bir maçtı!
Pop müzik ikonu Cher'in kadınlara verdiği tavsiye ezber bozdu. Onlara 40 yaş küçük sevgilisini anlattı Magazin
Pop müzik ikonu Cher'in kadınlara verdiği tavsiye ezber bozdu. Onlara 40 yaş küçük sevgilisini anlattı
DP lideri Uysal Fatih Terim fonu hakkında konuştu. 'Bu işler olurken siz neredeydiniz' Gündem
DP lideri Uysal Fatih Terim fonu hakkında konuştu. 'Bu işler olurken siz neredeydiniz'
Abdullah Avcı Kayserispor karşısında ilki başardı. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Abdullah Avcı Kayserispor karşısında ilki başardı. Turgay Beşyıldız yazdı
Beşiktaş'ta oy verme işlemi bitti bir anda salonda o tezahürat başladı Spor
Beşiktaş'ta oy verme işlemi bitti bir anda salonda o tezahürat başladı