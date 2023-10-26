Fenerbahçeliler galibiyeti böyle kutladı. Kadıköy'de çocuklar gibi şendiler

Fenerbahçeli futbolcular, 3-1'lik Ludogorets zaferinden sonra büyük bir sevinç yaşadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçeliler galibiyeti böyle kutladı. Kadıköy'de çocuklar gibi şendiler

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü haftasında konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yenen Fenerbahçe, bu sezon galibiyet serisini sürdürdü.

Sarı lacivertli takım bu sezon oynadığı 18 maçın 18'ini de kazanmış oldu.

Fenerbahçe ayrıca Avrupa'da galibiyet ile mağlubiyet sayısını da eşitledi

Ludogorets maçı öncesinde Avrupa'da çıktığı 262 maçta 104 mağlubiyeti ve 103 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, Bulgar temsilcisi karşısında Avrupa arenasındaki 104. galibiyetini elde ederek sayısal eşitliği sağladı.

Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusuyla başlayan maçın sonunda Fenerbahçeli futbolcuların sevinci doruğa çıktı. Maç sonundan da işte bu fotoğraflar kaldı.

Yeniçağ'ın usta foto muhabiri Adem Kabayel'in fotoğrafları:

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