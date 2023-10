Ludogorets futbolcularının yüzlerini gördünüz mü? Fenerbahçe işte böyle kazandı. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, üçüncü haftada tıklım tıklım dolu Kadıköy tribünleri önünde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i ağırladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm hızıyla yaklaşırken, Kadıköy'de âdeta çiçekler açtı... Tamamı dolu tribünlerde dev Türk bayrağı koreografileri yer aldı ve çok büyük bir coşkuyla seremoni gerçekleşti.

Ludogoretsli oyuncuların seremonideki yüz ifadeleri görülmeye değerdi. Hepsi şoke olmuş bir şekilde etrafı izliyor ve tebessüm ediyordu.

ÖN ALAN BASKISINI KURMAYA ÇABALADILAR

İlginç bir şekilde her şey temsilcimiz Fenerbahçe lehineyken, maça baskıyla başlayan taraf Bulgar ekibi oldu. Ancak birkaç dakika içerisinde sarı lacivertliler oyunun ritmini kendi eline almayı bildi.

İlk ciddi tehlikeler Fenerbahçe cephesinin girişimleriyle geldi. Ancak Ludogorets de İsmail Kartal'ın ekibi kendi sahasından top çıkarmaya çalışırken oluşturduğu ön alan baskısında başarılıydı.

ORGANİZE ATAKLARA İZİN YOK

Bulgar ekibi bloklar arası mesafe ve takım boyunu epey iyi ayarladı. Aynı zamanda defansta ve geride de oyuncuları koordineli gözüküyordu. Fenerbahçe'ye verkaçlar için geçiş alanlarını bırakmadılar. Kalelerine yaklaşan tehlikeler belli bir seviyeye gelmeden önce hep topu kapmayı başardılar.

Fenerbahçe'ye genel anlamda skora gidebilmesi için kontralar ve duran top seçenekleri kaldı.

VE BATSHUAYI AÇILIŞI YAPTI

Ancak ilk yarım saat geride kalırken Ludogorets'in düşen oyun temposu, hiç başlangıçtaki gibi gözükmemeye başladı. Bu da doğal olarak kondisyon seviyesi iyi olan Fenerbahçe'nin ataklarının sıklaşmaya başlamasına zemin hazırladı.

Ludogorets her şeye rağmen uzaktan şutlarla kaleyi yoklasa da yine sonuç üretemedi, ciddi tehlikeler yaratamadı. 42. dakikada Ludogoretsli oyuncular atakta oldukları sırada topu kaptırdı. Fenerbahçe ani bir şekilde hücum etti ve kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi, topu şık bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ALMAK ÖNEMLİYDİ

Fenerbahçe rakibinin maçın başından bu yana kurguladığı zorlayıcı baskıyı hem psikolojik anlamda hem de saha içerisinde bu golle aşmayı başardı. Kalan dakikalarda ilk yarı genel olarak Ludogorets yarı alanında oynandı.

İlk yarıdaki skor üstünlüğünü almak temsilcimiz açısından psikolojik manada çok önemliydi.

MIHA ZAJC'TAN RAHATLATAN HAMLE!

İkinci devrenin başında Fenerbahçe yine kalesinde kısa süreli bir baskı görür gibi oldu. Ancak hemen toparlanıp bu baskılardan kurtulan temsilcimiz 52. dakikada harika organize olduğu atağın sonucunda Zajc ile farkı artırdı: 2-0.

Fred, Tadiç ve Oosterwolde'nin net ve etkileyici pas organizasyonu sonrası Batshuayi golü kaçırdı ancak seken topu Miha Zajc tamamladı. Kanarya âdeta rakibin fişini bu golle çekti: 2-0.

SANCILI DAKİKALARIN BAŞLANGICI...

İkinci golün ardından oyun dengeli bir hâl aldı. Fenerbahçe tribün desteği ve oyun içinde momentumu kendi elinde tutmasının etkisiyle rakibine her an yeni bir tehdit oluşturdu.

Ancak 5-6 dakikalık bir baskı sonrasında kornerden gelen ortada Ludogorets, "Henüz her şey bitmedi" dedi. 65. dakikada Bulgar ekibinin kalemize top yekün yüklendiği anda Becao meşin yuvarlağı yanlışlıkla kendi ağlarına yolladı: 2-1.

FARKI AZALTMAK CANSUYU OLDU

Ludogorets için zorlu İstanbul deplasmanı bir anda kâbustan güzel bir rüyaya dönüşüyordu. Dakikalar geçtikte yaşanan oyunun havasındaki değişim, attıkları golün kendilerine can suyu etkisi yaptığını görmemize sebep verdi.

Skor 2-1 olduktan sonra temposu azalan Kanarya, özellikle 82. dakikada çok büyük bir tehdit atlattı. Savunmamızın arkasına atılan topta temsilcimiz az kalsın ikinci golü kalesinde görecekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın karşı karşıya kritik kurtarışı sonrası neyse ki Ludogorets hücumcuları boşta kalan topu tamamlayamadı.

İYİCE STRESLİ GEÇEN BİR MAÇ SONU...

Karşılaşmada son anlar iyice stresli bir hâl almaya başladı. Fenerbahçe'ye karşı uzun zamandır bu kadar uzaktan beklenmedik şutlar çekerek tehlike yaratan başka bir takım izlememiştik. Kronometreler 85'i gösterirken Ludogorets üst üste iki net fırsattan faydalanamadı.

Kaleci İrfan Can beklenmedik anda kalesine gelen şutu iyi savundu ve skor yine lehimize devam etti. Temsilcimiz kendi yarı alanına gelen toplarda anlamsız bir paniğin eline düştü.

OYUNUN SOĞUMASI LEHİMİZE OLDU

Gerek oyuncu değişiklikleri, gerek yaşanan sertlik ve beraberinde gelen sakatlıklar oyunun son anlarının soğumasına yol açtı. Bu da Fenerbahçe'nin ve teknik direktör İsmail Kartal'ın işine yaradı açıkçası...

Mücadelenin sonuna eklenen 4 uzatma dakikasında Ludogorets yapabildiği kadar önde oyun kurarak skoru eşitlemeye çalıştı. Onların öne çıkması, Fenerbahçe'nin arkada boşluklar bulması ve 90+2'de oyunu hızlı başlatarak Zajc ile harika bir gol bulmasına yol açtı: 3-1. Fenerbahçe evinde zorlansa da güldü ve 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.