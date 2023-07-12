Fenerbahçe'nin 3-1 yenildiği maçta dikkat çeken detay

Rusya’da düzenlenen özel turnuvadaki ikinci maçına çıkan Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile kozlarını paylaştı.

İlk mücadelede Zenit’le karşılaşan ve normal sürede rakibiyle 0-0 berabere kalıp penaltılarda 4-3 kaybeden sarı lacivertliler, Sırp ekibinin karşısında gelişen ilk atakta, 1. dakikada Olayinka’ya yenik düştü: 1-0.

SZALAI ÖNDE YAKALANDI

Edin Dzeko’nun ilk 11’de başladığı karşılaşmada savunmada Szalai çok önde yakalandı ve defansın arkasına sarkan Olayinka cezayı keserek kaleci Altay’ı mağlup etti.

Golden 10 dakika sonra aynı senaryoyu tekrarlamak isteyen Kızılyıldız’a, Altay Bayındır’ın sezgileri -kaleden erken açılınca- izin vermedi.

DZEKO ÖZVERİLİ BAŞLADI, ALTAY GOLÜ ÖNLEDİ

İleride Batshuayi mücadelenin başında gerekli uyumu sağlamaktan uzak göründü ve sık sık top kayıpları yaşadı. Edin Dzeko yeni takımıyla ilk maçına; hareketli, geriye gelip top çıkarıp çevresine katkı sağlamaya çalışarak başladı.

17’de ceza alanında boş kalan Olayinka’nın şutunda yine Altay, bu kez iki hamlede golü önledi.

ARAO ÇIKTI, KIZILYILDIZ SERTLİĞİ ARTIRDI

Sahaya çıkmadan önce midesinden problem yaşayan Arao’nun rahatsızlığı nüksedince oyuna devam edemedi. Ön alanda iyi baskı yapan Kızılyıldız, Fenerbahçe’nin top kayıplarını kovaladı.

Takım boyunu uzatan ve bloklar arası geçişlere hakim olamayan Kanarya, rakibine çok boş alan bıraktı. Sarı lacivertlilerin hücumcuları, Dzeko’nun oyun temposu ve top dağıtım tarzına ayak uyduramamış gözüktü.

HATA VE İKİNCİ GOL…

Çok önemli bir karşılaşmaya hazırlanmış şekilde sahaya çıkan Sırp ekibi, 39. dakikada Olayinka’nın asistinde Ivaniç ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İsmail Yüksek’in top kaybından sonra gelişen atakta sarı lacivertlilerin savunma zafiyeti dikkat çekti.

İlk yarının son anlarında Batshuayi ile gole yaklaşıp 1 isabetli şut çekebilen Fenerbahçe, ciddi seviyede zorlandı.

İKİNCİ DEVREDE ÇOK ŞEY DEĞİŞMEDİ

Rusya’da ikinci 45 dakikaya birkaç değişiklikle başlayan Fenerbahçe’de Ryan Kent’in oyuna girmesi oyunu biraz olsun hareketlendirdi.

Ancak Kanarya yine de oyunun kaderini değiştirecek herhangi bir hücum aksiyona üretemedi. Kızılyıldız’ın sert futboluna devam etmesi, yeni bir takım düzeni oturtmaya çalışan İsmail Kartal’ın öğrencilerini çok yorup dağıttı.

SAHA KARIŞTI, İSMAİL KARTAL ATILDI

Geçtiğimiz sezonun çoğunu sakat geçiren Joao Pedro, oyuna dahil olduktan sonra Oosterwolde’nin ortasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-1.

79’daki bu golden 3 dakika sonra Kızılyıldız yine ağları sarstı ve farkı tekrar ikiye yükseltti: 3-1.

Hakemlerin sertliğe müsaade etmesi, negatif tutumları ve olumsuz kararları sonrası maçın bitimine doğru saha karıştı ve İsmail Kartal 86. dakikada kırmızı kart gördü. Fenerbahçe tatsız provadan mağlup ayrıldı.