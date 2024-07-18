Fenerbahçe'nin Acun Ilıcalı'ya yaptığı büyük kıyağı ortaya çıkardı

Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi son ve en ciddi hazırlık karşılaşmasında Hull City'yi konuk etti.

Bu mücadelenin ilginç bir tarafı da İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi, Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı idi.

Bir tarafta gönül verdiği Fenerbahçe diğer tarafta da para vererek satın aldığı Hull City vardı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı için zor bir gece oldu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise havalara uçtu.

Çünkü Kadıköy'de taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Sarı-Lacivertli ekip adeta gol şov yaptı, taraftarını mest etti.

5-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe, Lugano sınavı öncesi hazır bir görüntü çizdi.

İlk 30 dakikalık bölümde Hull City baskılı olan taraftı. Ancak daha sonra kontrolü eline alan Fenerbahçe rakibinden kat be kat üstün olduğunu her dakika gösterdi.

Maçta yıldızlaşan isim Edin Dzeko oldu. 2 gol atıp, Szymanski'ye de asist yapan Bosnalı yıldız adeta teknik direktör Jose Mourinho'ya, "Santrfor aramayın. İşte ben buradayım" der gibiydi.

Mert Hakan'ın attığı golü de es geçmemek gerek. 63'te oyuna giren Mert Hakan 4 dakika sonra orta sahadan öyle bir gol attı ki şapka çıkarılır...

Hull City adına belki de gecenin en kötüsü kaleci Ivor Pandur oldu. 24 yaşındaki Hırvat file bekçisi oyunun hiçbir dakikasında güven vermedi. Dzeko ve Mert Hakan'ın gollerinde büyük hata yaptı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bu maçı izledikten sonra bir kaleci transfer etmeyi mutlaka düşünüyordur. Fenerbahçe maçı Acun Ilıcalı'nın bu gerçeği görmesi adına büyük şanstır bana göre. Yoksa Championship'ten Premier Lig'e çıkma hayalleri suya düşebilir. Benden uyarması.