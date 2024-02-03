Fenerbahçe'nin Antalya'daki gizli kahramanını Fatih Saboviç ortaya çıkardı

Fenerbahçe açısından sezonun en kritik deplasmanlarından biriydi. Bunun sebebi zirve yarışında olmaktan ziyade, Başkan Ali Koç'un karşılaşma öncesine denk gelen, "Haziran ayında aday olmayacağım, yeni bir başkan olacak" demeçleriydi. Artık Fenerbahçe, sadece seneler sonra şampiyon olmak için değil camiaya iyisiyle veya 'kötüsüyle' her türlü fedakârlığı yaparak destek olan Başkan'a bir hediye vermek için de mücadele etmeye başladı diye hissediyorum.

TEK UMUT CENGİZ ÜNDER GİBİYDİ

Fred'in yokluğunda rakipleri açmakta zorlanan, oyunun iki yönünü birden oynayabilen çok önemli bir lider karakterden eksik olan sarı lacivertlilerin umudu, son haftaların formda ismi Cengiz Ünder'di karşılaşma öncesi... Nitekim Antalya'da kötü bir zeminde başlayan 90 dakikanın ilk anları dengeli ilerledi. Antalyaspor dersine çok iyi çalışmıştı ve Fenerbahçe'ye boş alan bırakmamaya, üstüne bir de Livakovic'in kalesini yoklamaya niyetliydi.

İLERİDE İŞLER SIKIŞTI...

İleride Edin Dzeko markajdan çıkamazken, Tadic elinden geleni yapmaya çalışsa da başaramıyordu. Szymanski ise epey durağandı. Merkezden oyunun kilidini açamayan Kanarya, fırsatını bulup maçı set oyununa yerleştirdikçe, aut çizgisine inip ortalar açarak rakip ceza sahasını karıştırmaya çalıştı. Livakovic ve defans, kalelerine gelen tehlikeleri savuşturdu ancak Fenerbahçe ileride çok yaratıcı bir yol haritası izleyemiyordu.

FİNAL PASLARI VE SON VURUŞ SIKINTISI...

Rakibine oranla topa daha çok hakim olan Fenerbahçe, buna rağmen final paslarında ya da son vuruşlarda başarısız olduğu için skoru değiştiremedi. Ta ki dakikalar 42'yi gösteren dek... Cengiz Ünder'in hamlesiyle başlayan hücumda top dönüp dolaşıp yine Cengiz'e geldi. Sağ kanatta çok dar açıda İsmail Yüksek'in tek pasında topla buluşan Cengiz öyle şık bir vuruş yaptı ki kaleci Helton Leite de, Antalyaspor defansı da dondu kaldı. Jeneriklik golle Kanarya soyunma odasına 1-0 önde gitti.

CENGİZ DURDU, DURDU...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana istikrarlı bir oyun ortaya koymaktan uzak kalan Cengiz Ünder, durdu, durdu ama son haftalarda öyle bir yerden dem vurmaya başladı ki; tüm Türkiye onu izlerken hayranlık beslemeye başladı. Sarı lacivertlilerin yıldızı, inanılmaz bir patlama yaratarak Süper Lig'de 2024 yılının en golcü ismi oldu. Fenerbahçe, Cengiz'in golüyle 12. deplasmanda maçında 11. kez ilk golü bulan takım oldu.

EDIN DZEKO GERÇEĞİ...

Fred'in yokluğunda ilerideki Edin Dzeko belki gol hattında veya ceza sahasında, bitiricilik konusunda çok verimli olamıyor ancak deneyimiyle geriye doğru gelerek takım arkadaşlarına hem alan açıyor hem de takımın atak devamlılığını sağlıyor. Ayrıca 42. dakikada Cengiz'in golü gelirken İsmail Yüksek'in tekte aktardığı pas da muhteşemdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, soyunma odasına üstün gitmenin getirdiği psikolojik güçle içeriye girdi.

İKİNCİ YARIDA ERKEN GOL ŞARTTI

Fenerbahçe'nin son zamanlarda en çok zorlandığını gözlemlediğim konulardan biri, bir maçı erkenden koparmak olmuştu. Cengiz'in golüyle soyunma odasına önde giden Kanarya'nın ikinci devre öncesindeki en önemli ihtiyacı; erkenden bir gol bulmak ve maçı en kötü ihtimalle psikolojik olarak koparabilmekti. Bu bağlamda Szymanski'nin merkezde daha hareketli hâle gelmesi veya oradan dağıtacağı topların kritik bir işlevi olacağı inancındayım.

HELTON SON ANDA İPİN KOPMASINI ÖNLEDİ

Dakikalar 52'yi gösterirken Fenerbahçe kritik bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in müthiş vuruşunda kaleci Helton Leite topu zor da olsa kornere çeldi ve son anda maçtaki ipin kopmasını önleyerek takımını oyunda tuttu. İlerleyen süreçte Antalya'da yağmur da başladı ve sıkıntılı olan zemin ağırlaştı. Antalyaspor, Fenerbahçe kalesinde kritik tehlikeler yaratamadı.

ANTALYASPOR OYUNU VE SKORU TUTMAYI BAŞARDI

Bitime yarım saatten az kala sarı lacivertliler artık maçı koparmak istiyordu. 71. dakikada yeni transfer Çağlar Söyüncü rakibiyle çarpışıp yerde kaldı ve yürekleri ağza getirdi. Ancak Çağlar bir süre sonra ayağa kalkarak oyuna geri döndü. Fenerbahçe topun arkasına geçerek rakibinin hamlelerini beklemeye başladı. Bu esnada boşluk kovalayan Kanarya, Antalyaspor'un geride hiçbir taviz vermeyen oyununa maruz kaldı.

MICHY HAMLESİ 83'TE GELDİ...

Edin Dzeko, maçın 83. dakikasında yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Boşnak golcü ciddi anlamda hiçbir zaman oyundan düşmeyip ağırlığını sahaya koydu. Fenerbahçe, Batshuayi ile ileride tehdit oluşturup rakibini kendi yarı alanında tutmaya çabalıyordu. Geride Çağlar Söyüncü, Ferdi ve ileriden oraya gelen Szymanski, Antalya'nın önüne son 10 dakikada set kurdu. Fakat Kanarya, 80'den itibaren kolay kolay kendi alanından çıkamadı.

BONUCCI & BATSHUAYI A.Ş.

Bitime kısa süre kala Bonucci de Szymanski'nin yerine oyuna girdi ve İsmail Kartal defans hattını güçlendirdi. Fenerbahçe, çok ciddi bir baskı yedi ve zaman zaman yapılan pas hataları Antalya'nın nefesini takıma ensesinde hissettirdi. Mücadelede normal süreye 5 dakika ilave edildi. Bitime 1 dakika kala Bonucci'nin pasında Batshuayi'nin vuruşu ile Kanarya 2-0'la güldü. Fenerbahçe, Türkiye Kupası karşılaşmasında 7 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak.