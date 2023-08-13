Fenerbahçe'nin diplerde olan futbolcusunu Fatih Saboviç açıkladı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Galatasaray'ın sezonu açtığı maçta Kayserispor karşısında 0-0'lık skorla puan kaybettiği maçın ardından, üzerine yetmiyormuş gibi Cengiz Ünder ve Fred'i getirdi Fenerbahçe... Psikolojik üstünlük ve kadro üstünlüğü olarak geçen sezonun şampiyonu ezeli rakibinden daha 'etkili' bir başlangıç yaptıkları su götürmez bir gerçek oldu.

Yeni yıldızlar Cengiz ve Fred mücadele öncesinde Kadıköy'de taraftarı selamladı. Stadyumda âdeta şampiyonluk havası vardı desek yeridir... Rakip ise deprem felaketinden etkilenen Gaziantep Futbol Kulübü'ydü. Sarı lacivertliler, rakibine güzel bir misafirperverlik örneği gösterdi 90 dakika öncesinde...

DZEKO-TADİÇ İKİLİSİ AÇILIŞI YAPTI

2023-2024 sezonu için yapılan transfer çalışmalarının incisi; hiç şüphesiz Duşan Tadiç ve Edin Dzeko'ydu. Daha ilk düdük çalındığı andan itibaren tamamen odaklanıp büyük bir konsantrasyon sağlayarak rakibinin üzerine giden Fenerbahçe, Dzeko ile sonuç aldı.

Dakikalar henüz 3'ü gösterirken rakip yarı alanında ortasında topu çalan Dzeko, pasını soldan bindirme yapan Tadiç'e attı. Kaleye iyice sokulup ceza sahasına giren Dzeko, pası tekrar aldığında hiç affetmedi ve Süper Lig'deki ilk maçında ilk golünü kaydetmeyi başardı: 1-0.

EDİN DZEKO FİŞİ ÇOK ERKEN ÇEKTİ

Sarı lacivertlilerin Boşnak yıldızı dur durak bilmiyordu. Oyun setlerini, takım kadrosundaki ilk 11 tercihlerini başarıyla yöneten teknik direktör İsmail Kartal, hiç şüphesiz onun gibi bir kaptan, lider ve bitiriciye sahip olduğu için bu sezon çok şanslı...

Öyle ki Dzeko, taç atışıyla başlayan organizasyonda, 18. dakikada yine ağları havalandırdı: 2-0. Szymanski, iğne deliğinden geçirdiği topla defansın arkasına sarkan Edin'i buluşturdu ve deneyimli golcü karşı karşıya pozisyonda rakip kaleciyi avladı.

SZYMANSKI, S400 RADARI GİBİ!

Burada Maribor maçındaki performansını da göz önünde bulundurarak, Szymanski'ye bir parantez açmakta fayda var... Fenerbahçe'nin 10 numarası saha içerisinde âdeta psikolojisini sadece gol attırmaya odaklayabiliyor. S400 radarı gibi sahayı tarıyor, doğru açıyı, alanı ve pası atacağı yeri tespit ederek hamle alıyor...

Bu kadar yaratıcı ve başarılı ayağın karşısında şok yaşayan Gaziantep, maça tutunmakta zorlandı ve Maxim -çok gereksiz bir şekilde- itirazdan iki sarı kart görüp kızararak 23. dakikada oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'nin işi daha da kolaylaşmıştı...

TAKIM İLETİŞİMİ ÜST SEVİYEDE...

Oyunu iki yönlü oynayan, rakibini bu derece sürklase edebilen, ileride ve geride tüm oyuncuları birbiriyle net bir iletişim hâlinde olan bir Fenerbahçe'yi çok uzun zamandır izlememiştim. Her şey yolunda giderken Fenerbahçe'de 34. dakikada bir zorunlu değişiklik yaşandı. Sakatlanan Osayi Samuel'in yerine oyuna Oosterwolde dahil oldu, Ferdi sağa geçerken Oosterwolde sol bekteki yerini aldı.

Devrenin sonlarına doğru maçta tempo iyice düştü, uzatma dakikalarına girilirken Fenerbahçe'ye önce penaltı verildi, sonra VAR'da iptal edildi.

UZATMALARDA FARK 1'E İNDİ

Mücadelenin ilk yarısının sonuna eklenen anlarda 45+4'te Gaziantep sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına yapılan ortada seken topa savunmadan ileri çıkan Gaziantepli Arda kafayı vurdu ve Altay'ın müdahalesine rağmen fark 1'e indi: 2-1.

Düşen tempo bir anda yükseldi, hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tadiç'in ceza sahasında Oosterwolde'nin pasında yaptığı vuruşu Gaziantep defansı çizgiden çıkardı... Bu pozisyonun ardından ilk yarının son düdüğü geldi.

ALTAY ARTIK OLMAYACAĞINI GÖSTERDİ...

İkinci devre öncesinde sosyal medyadaki tüm yorumlarda ve hedefte kaleci Altay Bayındır vardı. Altay, birkaç maçtır özgüven olarak dipleri gördüğünü gösterdi. Fenerbahçe'nin Livakoviç transferinde aşama kaydettiğini belirtmekte fayda var. Sezonun geri kalanı için uzun zamandır camiaya hizmet eden Altay'ın verimli olamayacağı neredeyse bugün kesinleşti.

Sarı lacivertliler ikinci 45 dakikaya Mert-Zajc değişikliği ile başladı ve görece daha hücum ağırlıklı oynamaya yöneldi. Tadiç, 54. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ancak kaleci Batuhan kendi solundan topu kurtarmayı başardı, gole izin vermedi.

HAT-TRICK'E ÇOK YAKLAŞTI...

Akan oyunda top hep Fenerbahçe'de kaldı, Gaziantep 1 kişi eksik olmasının da getirdiği şartlar sebebiyle hep kontratak kovaladı. Kronometreler 80. dakikayı gösterirken kazanılan serbest vuruş sonrasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko, hat-trick'in kıyısından döndü. Boşnak golcünün vuruşunda top direkten döndü, seken top Djiku tamamlayamadı.

Sağlı sollu ataklarıyla rakibini iyice bunaltan Kanarya, yine de son darbeyi bir türlü indiremedi. Son anlarda zorlanan Fenerbahçe, uzatma anlarının son dakikasında Gaziantep'in penaltı itirazları karşılık bulamayınca sezonun ilk 3 puanını kazanmış oldu.