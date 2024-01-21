Fenerbahçe'nin en büyük eksikliğini Fatih Saboviç açıkladı

Bir türlü ikinci golü bulamayıp rakibinin Emre Kılınç'la frikikten skoru eşitlemesine engel olamayan Kanarya, önemli bir avantajı kaybederek 1 puana razı oldu.

Son haftalarda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda karşılaştığı rakiplerinin pek çoğunun üzerine gol olup yağan, kazandığı tüm maçlarda daha ilk düdük çalmadan üstünlüğünü hissettiren Fenerbahçe, Samsunspor karşısında da böyle bir enerji alanıyla rakibini ağırladı. Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanan bir gündüz maçı, bol bol nostalji havası da estirdi.

İlk dakikalardan itibaren Karadeniz ekibi üzerindeki baskısını hissettiren Fenerbahçe, ön alan presinin yanı sıra oyunu rakip yarı alana, hatta dönem dönem ceza sahası çevresine endeksledi.

SAMSUNSPOR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Dusan Tadic ile ilk tehlike geldi. Ceza sahasına 7. dakikada gelen ortada Tadic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti ve net bir gol kaçtı. Ancak takip eden süreçte kronometreler 11'i gösterirken İrfan Can Kahveci sahneye çıktı. Muhteşem bir kontra atakla geriden oyun kuran sarı lacivertlilerde, Fred'in ileriye müthiş pası sonrası sağdan içeriye gelen topu Tadic ustaca bir dokunuşla savunmanın arkasına, İrfan'ın önüne aşırttı.

İrfan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalecinin bacakları arasından ağlara gitti: 1-0. Fenerbahçe, kalabalık Samsunspor savunmasının üzerine öylesine dalga dalga geldi ki konuk takım neye uğradığını şaşırdı.

FENERBAHÇE VE BÖLGE GEÇİŞLERİ...

Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık dilimde rakibine tek bir şut deneme şansı dahi vermedi. Samsun'un toplam pas sayısı 75'te, topla oynama oranı ise yalnızca yüzde 32'de kaldı. Topun hakimiyetini alan Kanarya; Fred, Bonucci, Mert Müldür ve Ferdi gibi yıldızlarıyla sürekli 1, 2 ve 3. bölge geçişlerini rahatlıkla gerçekleştirdi.

Fenerbahçe sezon başından beri topu sağlıklı şekilde 1. bölgeden 2'ye oradan da 3. bölgeye aktardığında ileride zaten yapması gerekenleri hep yapıyordu. Becao ve Fred gibi isimler eksilince; topu taşıma görevi -orta sahada usta ayaklar olmayınca- Osayi ve Ferdi gibi beklere görev düşüyordu. Onların alan terk etmesi de geride büyük sıkıntıydı. Şimdi ise topu ileri taşıyabilen isimlerin sayısı arttı.

TAKIM YAPISINDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER...

Osayi zaten bu görevi tam anlamıyla yerine getiremiyordu yapısı gereği... Ferdi tamamen parçalanıyordu bu sefer... Şimdi takıma bakıyorum; Bonucci'nin ayaklar tertemiz geriden top atıyor, Ferdi, Mert Müldür, Fred var. Hafiften 'sağlıklı' bir İsmail de rakibin direncini kırıyor.

Bu sefer sen oyuna ve alana bütün olarak bakınca ister merkez, ister kanatlardan her yerden oyun kurabiliyorsun. Elindeki seçenekleri artırma ve alan oyunudur futbol bana göre... Fenerbahçe bütün hâlinde geriye gelip ileriye gidiyor. Mesafeyi korudukça da rakip aralara dalamıyor.

TAKIM OMURGASININ ÖNEMİ...

Güçlü omurga çok önemli futbolda... Yanında oyunu iki yönlü oynayan beklerin de olursa tadından yenmiyor. Mert Müldür'ün sağda yakaladığı uyum ve son maçlarda göze çarpan performansı da büyük artıdır. Bonucci zaten komutan gibi tutuyor ortayı... İşte tam olarak bu etkenlerden de ötürü Fenerbahçe'yi izlemek benim adıma bir keyif olmaya başladı son dönemde...

Serdar Aziz, Samet Akaydin gibi isimleri stoperde izledikten sonra o bölgede Bonucci gibi bir kaliteyi görmekten hakikaten çok farklı bir etkiye sahip... İtalyan yıldız deneyimiyle aslında hiçbir şey yapmayarak, yalnızca var oluşuyla fark yaratıyor. Bu da yerli stoperler için mevcut durumun ne kadar 'sıkıntılı' olduğunun bir göstergesi gibi...

TARAFTAR HER TOPU ALANA, "VUR" DİYOR...

Yeniden maça dönecek olursak; ilk 40 dakikalık bölüm tamamen oyunun başındaki gibi Fenerbahçe baskısıyla aktı. İkinci gol bir süre gelmedi... Ancak Fenerbahçe taraftarları takımlarına o kadar güveniyordu ve maçın akışına öyle kapıldı ki; kaleye 40 metre mesafede bile topu ayağına alan herkesin hamlesi sonrası tribünlerden, "Vur" sesi yükseldi. Neredeyse kaleci Livakovic topu alsa, "Vur" diye bağıracaklardı.

Uzun süredir Fenerbahçe taraftarları da bu kadar moralli ve oyunun içerisinde değildi. Son haftalardaki galibiyetler onlara da ciddi moral olmuş belli ki...

SON VURUŞLARDA PÜRÜZ VAR

İlk yarıda Samsunspor yalnızca 1 şut deneyebildi ve soyunma odasına isabet bulamadan gitti. Fenerbahçe, rakibini yüzde 32 topla oynama oranıyla oyuna başlatıp, aynı şekilde bitirdi. Geriye kalan tek pürüz ise yakalanan pozisyonlarda son vuruşları yaparak farkı artıramamaktı. Ancak sezon başından bu yana 12. kez ilk 15 dakikalarda gol bulan Kanarya, bu istatistiğinde rekorunu artırmayı bildi. Final vuruşlarında bitiricilik oranları artsaydı, daha rahat şekilde içeriye gidip ikinci yarı öncesi fişi çekebilirlerdi.

Samsun ikinci devreye daha etkili, geride olsa bile bilinçli bir yerden başladı. Ligin son basamaklarından yükselmek isteyen Samsun, hiç değilse Kadıköy'de 1 puanı hedefliyordu. Keza devrenin hemen başında çekilen şutu Livakovic önü kapalı olmasına rağmen çok başarılı bir şekilde kurtardı.

SKORU EMRE KILINÇ EŞİTLEDİ

Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü tehlikeden kısa süre sonra Edin Dzeko direğe takıldı ve farkın ikiye yükselmesini direk engelledi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın 1 saat geride kalırken hamle yapması ve oyunu Samsunspor'un alanına yayması gerekliliği iyiden iyiye ortaya çıkmaya başladı.

Tam da bu anlarda çok tartışmalı bir faul kararı sonrası; Emre Kılınç çok dar açıdan serbest vuruştan kaleyi düşündü. Onun şutunda kaleci Livakovic topu kurtardı ancak içeriden çeldiği VAR sisteminin uyarısıyla belirlenince 63. dakikada skor 1-1'e geldi.

70. dakika sonrasında Batshuayi, Cengiz Ünder ve Joshua King'in oyuna girmesinin üstüne tribünler de hareketlenince Fenerbahçe rakibi üzerinde yoğun bir baskı kurmaya başladı.

ÇİZGİDEN ÇIKAN TOPLAR VE VAKİT GEÇİRMELER...

Samsunspor kalecisi Okan ve savunma oyuncuları her ne kadar 70 itibariyle vakit geçirmeye çalışsa da Batshuayi'nin oyuna girmesiyle hücumda işler hızlandı. Belçikalı yıldızın vuruşunda Samsun savunması topu çizgiden çıkardı. Samsunspor kalesini gole kapatırken savunma bloklar arasını iyi savundu.

Fred dakikalar 87'yi gösterirken sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemeyince yerine Rade Krunic dahil oldu. Fenerbahçe'nin son anlardaki pek çok atağının başlangıcında geriden Bonucci'nin imzası vardı. Emre Mor, Cengiz, Ferdi ve King; herkes tüm hatlarıyla hücuma kilitlenmişti.

RAHAT GÖZÜKEN MAÇTA BÜYÜK KAYIP...

Fenerbahçe'nin tüm denemelerine rağmen Samsunspor otobüsü bir kez kalesinin önüne park etmişti. Karşılaşmaya verilen ilave uzatma süresi ve devamındaki süreçte skorda eşitlik bozulmayınca Fenerbahçe, Kadıköy'de 2 puan bırakarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.

Son anlarda Livakovic kalesindeki büyük bir tehlikeyi önlerken, Krunic de 3 puanı getirebilecek golü kaçırınca büyük üzüntü yaşadı. Sarı lacivertli ekibin puanı 54'e yükselirken ezeli rakibi Galatasaray da aradaki farkı eritmek için bir avantaj yakalamış oldu.