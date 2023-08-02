Fenerbahçe’nin ‘en iyi transferi’ Mert Hakan Yandaş. Fatih Saboviç yazdı

Bu sezon sahada Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun liderliği üstlense de arka plandaki bir diğer isim ise Mert Hakan Yandaş oldu. Ayrıca saha içindeki hırsı ile Fenerbahçe’nin merkez orta sahada senelerdir hasret kaldığı patlayıcı enerjiyi ve ‘isyanı’ tetikleyen Mert, şu ana dek yeni sezonun ‘en iyi transferlerinden’ biri oldu.

Fenerbahçe’nin ‘en iyi transferi’ Mert Hakan Yandaş. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Özel Haber

Yeni sezon öncesi şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın da gelişiyle Mert Hakan Yandaş etkisi yaşanıyor.

Jorge Jesus’la geçen ve Türkiye Kupası zaferiyle sonuçlanan 2022-2023 sezonunun ardından Fenerbahçe yönetimi kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirdi.

Ancak özellikle teknik direktör İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle eldeki yıldızlar da parlamaya başladı. Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra son Zimbru maçındaki İsmail Yüksek’in yükselen performansı dikkat çekti.

TADIC VE DZEKO İLE ÇOK YAKIN
Takımın ruhunu, camiaya bağlılığı ve mücadele gücüyle her daim yansıtan Mert Hakan Yandaş ise özellikle altı çizilmesi gereken bir yıldız oldu.

ARKA PLANDAKİ KAHRAMANLARDAN BİRİ
Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun takıma katılması sonrasında saha içi ve dışında en yakınlarındaki isim Mert Hakan Yandaş oldu. Deneyimli yıldız özellikle Tadic’e Türkiye ve Fenerbahçe’yi anlatan isim oldu. Saha dışında Sırp yıldızla bolca vakit geçiren Mert Hakan, takımın sezona hızlı bir giriş yapmasının ardındaki kahramanlardan biri olmayı bildi.

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR
Mert’in teknik heyetle dirsek temasında kalarak Dzeko ile Tadic’le takımın liderlerinden biri hâline gelmesi, bariz bir şekilde yerliler ile yabancılar arasında köprü görevi görmesini sağlıyor.

Saha içindeki hırsı ile Fenerbahçe’nin merkez orta sahada senelerdir hasret kaldığı patlayıcı enerjiyi ve ‘isyanı’ tetikleyen Mert, şu ana dek yeni sezonun ‘en iyi transferlerinden’ biri oldu.

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