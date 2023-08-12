Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferi Fred'in bilinmeyenlerini Fatih Saboviç açıkladı

Fenerbahçe, Manchester United’ın 30 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Fred’i renklerine katıyor. Peki Fred kimdir? Yeni sezonda Fenerbahçe orta sahasında nasıl bir etki yaratabilir? Sizler için derledik…

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferi Fred'in bilinmeyenlerini Fatih Saboviç açıkladı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Brezilya’nın güneyindeki Belo Horizonte kentinde 5 Mart 1993’te dünyaya gelen ve tam adı Frederico Rodrigues de Paula Santos olan Fred, profesyonel futbolculuk kariyerine 2011-2012 sezonunda Internacional formasıyla başladı.
Daha sonra kariyerinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen, Brezilya’dan Avrupa’ya 15 milyon Euro’ya transfer olan Fred; 2018-2019 sezonunda ise 59 milyon Euro’ya Manchester United’ın yolunu tuttu.

56 MAÇTA 13 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ
1.69 metre boyunda olan ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Fred, hızıyla her daim fark yaratan bir yıldız… Mevcut piyasa değeri 20 milyon Euro olan 30 yaşındaki Brezilyalı, geçtiğimiz sezon ManU’da tam 56 maça çıkarken 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Fred, yeni sezonda güçlü bir takım omurgası oluşturmak isteyen Fenerbahçe’de orta sahanın vazgeçilmez ismi olmaya aday bir oyuncu…

HEM MERKEZ ORTA SAHA HEM ÖN LİBERO…
Kariyeri boyunca en çok maçına 229 kez ile merkez orta saha olarak çıkan Fred, bu karşılaşmalarda 23 gol üretip 19 asist yaptı.
Sambacı ön libero olarak 83 karşılaşma (4 gol, 11 asist), on numarada 30 mücadele (3 gol, 4 asist), orta sahanın sağında 22 maç (4 gol, 5 asist), orta sahanın solunda 4 maç (1 gol, 2 asist) ve sol bek olarak bir 90 dakika oynadı.

FUTBOLA BAŞLATIP DESTEKLEYEN RONALDINHO’NUN ABİSİ…
Fred, Brezilya’da her çocuğun sahip olduğu bir hayalle yani futbolcu olma düşüyle yaşamaya başlamıştı ve onun elinden tutan Ronaldinho’nun abisi Roberto de Assis olmuştu.
Fred’i, tıpkı kardeşine yaptığı gibi destekleyen Roberto de Assis; başarılı futbolcu adayının şansıydı… Çünkü Fred bolca futbol bağlantısı olan bir ailede büyümüş ve yolu da Assis ile kesişebilmişti.

2009 KRİTİK BİR YIL…
Takvim yaprakları 2009’u gösterdiğinde Porto Alegre takımına transfer olan Fred; burada kritik bir olay yaşadı.
Genç Fred o dönem sol bek olan mevkisini orta saha olarak değiştireceği kulübe gelmişti… Bu nokta; onun kariyerindeki en unutulmaz zamanlardan biri olacaktı çünkü artık profesyonel kariyerine hazır olan Fred, ‘son hâlini’ alıyordu.

TEK KELİME: MAESTRO…
Dusan Tadic, Edin Dzeko gibi deneyimli isimlerle 2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe; savunmada Becao transferinin ardından orta sahaya da Brezilyalı takviyesi yaptı.
Oyunun hem hücum hem de savunma yönlerini oynamayı çok iyi bilen, bu konuda neredeyse dünya markası olmayı başarmış bir isim olan Fred, tek kelime ile bir ‘Maestro’ diyebiliriz.

SIKIŞIKLIKLARI AÇACAK
Maçlarda rakip takım atakları gelişirken iyi pozisyon alıp kesici rolü üstlenebilen Fred, Fenerbahçe’nin hücuma kalkacağı ya da kalktığı anlarda ise bir pas istasyonu olarak sıkışıklıkları açacak potansiyele sahip…
Takımın çift yönlü olarak bağlantısını sağlayacak olan Brezilyalı, bölgeler arası geçişleri de en iyi sağlayacak isim olarak ön plana çıkıyor.

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