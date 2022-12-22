Usta Obradovic kalfa Itoudis'i böyle devirdi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague normal sezonu 15. haftasında eski koçu Zeljko Obradovic'in başında olduğu Partizan'ı ağırladı. Dimitris Itoudis'in öğrencileri, zorlu karşılaşmayı 73-72 mağlup tamamladı ve bu sezonki 5. yenilgisini aldı.

Dile kolay tam 13 yıl... Neredeyse 5.000 gün süren Panathinaikos macerasına sayısız kupa sığdırmıştı Yunanistan'da koç Zeljko Obradovic ve asistanı Dimitris Itoudis... Usta ile 'kalfa' bu kez Partizan ve Fenerbahçe Beko bench'lerinde karşı karşıya geliyordu.

Fenerbahçe tribünlerinden koç Obradovic'e gelen sevgi dalgası, maçın ilk düdüğüyle birlikte Itoudis'e destek dalgasına dönüştü. Fenerbahçe'de durumu maç saatinde belli olacak Wilbekin, sahadaydı. Jekiri de sakat sakat oynadı.

CALATHES GÜNÜNDEYDİ

İki takım da maça çok yüksek bir tempoyla başladı. İlk sayılarda Calathes şov vardı, top bir Fenerbahçe, bir Partizan sahasındaydı. Pota altında Smailagic'in sayılarıyla oyuna tutunan Partizan'a karşı, ilk 5 dakika geçilirken 8-4'lük Fenerbaheç üstünlüğü söz konusuydu.

Sarı lacivertlilerin savunma sertliği ve hücum tercihleri başarılıydı. Jekiri ve Calathes günündeydi, Wilbekin maçın başlarında ara ara dinlendirildi.

ZORLAMA ŞUTLARA YÖNLENDİRDİLER

Fenerbahçe Beko, Sırp ekibini zorlama şutlara yönlendirdi ve skor üreteceği kanalları kilitledi. Ancak sarı lacivertlilerin özellikle dışarıdan ceza şutlarını kesememesi, farkın bir türlü açılamamasına yol açtı.

Eski Fenerbahçeli Nunnally'nin üçlüğü, skoru 14-11 yaparken, Itoudis'in ekibi Calathes ve Jekiri ile skora gitmeyi bildi. İlk periyotta Obradovic, bir oyuncusuna kızınca onu özleyen Fenerbahçe taraftarı esprili bir şekilde lehine tezahürat yaptı. Birinci çeyrekte temsilcimiz 19-16 üstünlük kurdu.

OYUNUN GİDİŞATINI PIERRE BELİRLEDİ

İkinci çeyrekte iki takımın oyunlarından ziyade kötü hakem yönetimi ve hakemler arasındaki iletişimsizlik parkeye damga vurdu. Fenerbahçe yine ceza şutlarını kesemedi. Periyot başında skoru 19-19'da eşitleyen Partizan, boyalı alanda Motley'nin eksikliğini yaşayan sarı lacivertliler karşısında boyalı alanı da kullanıp skorbord 07:49'u gösterirken 23-19 öne geçti.

Sakatlığı yeni atlatan Wilbekin'in müthiş çabası sonrası Fenerbahçe, taraftar desteğini de arkasına alarak soyunma odasına 37-33 galip girdi. Pierre 11 sayıyla, Partizan'dan Punter 8 sayıyla oyuna damga vurdu.

WILBEKIN ŞOV BAŞLADI

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde Wilbekin şov izledik. Fenerbahçe'nin yıldızı arka arkaya bulduğu dış isabetlerle bir ara skoru 47-35'e getirdi ve Fenerbahçe rahat bir nefes aldı. Calathes bir maestro gibi oyunu yönlendirirken, Partizan'ın eli kolu bağlı hâle geldi.

Fenerbahçe, rakibine çok fazla fırsat vermediği çeyreği de 57-51 üstün bitirmeyi başardı.

OBRADOVIC'İN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Son periyotta Itoudis için Zeljko Obradovic'in sürprizleri vardı. Birebir oyunlar kuran ve maçın akışını 'tek hücum, tek savunma' olarak ele alıp takımını anlık oynatan Obradovic; oyuncularını gerekli konsantrasyon seviyesine çoktan yükseltmişti.

Fenerbahçe hücumlarına kilit vuran Partizan, bitime 5.5 dakika kala 60-59 öne de geçti. Kaptan Melih ve Calathes'in çabaları takımın oyuna tutunması için ekstra katkı sundu. Jekiri sonlara doğru faulleri 5'ledi ve oyun dışı kaldı.

SON ANLARDA FENERBAHÇE DAĞILDI

Maçın bitimine 02:40 kala Fenerbahçe Beko'nun 68-66'lık üstünlüğü vardı. Sırp ekibinde 02:21 kala Exum da 5 faulle oyun dışında kaldı. Fenerbahçe çizgiden Booker ile 2'de 2 atarak skoru 70-66 yaptı. Ancak Obradovic'in Partizan'ı toparlanıp 01:23 kala 70-70'i yakaladı.

Maçın sonlarında Booker çizgiye gidip durumu 72-70, sonrasında Avramovic ise 72-72'ye getirdi. Wilbekin, kritik bir hücumdan eli boş döndü. Avramovic'in çizgiden skoru 73-72'ye getiren serbest atışının ardından 3 saniyesi kalan Fenerbahçe Beko, Obradovic'in ekibinin seti tahmin etmesi ve atışı önlemesi sonucu parkeden mağlup ayrıldı.