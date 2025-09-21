Fenerbahçe'nin eski oyuncusu verdi veriştirdi: Kim 10 kişi belli değil!

Sezona iddialı başlayan Fenerbahçe, 45. dakikada 10 kişi kalan Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.

TRT Spor'da yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İlker Yağcıoğlu, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcuları eleştirdi.

"Başkan da değişti. Şimdi oyuncu grubuna ve hocaya döneceğiz" diyen Yağcıoğlu, "Daha 3. dakikada öne geçtiğin, iyi başladığın bir maç. Aslında fena da gitmeyen bir oyun. İlk 45 dakikada çok pozisyon da vermiyorsun. İkinci yarıya 10 kişi kalmış bir rakibe karşı başlıyorsun ama kim 10 kişi sahada belli değil" ifadelerini kullandı.

"10 KİŞİ KALAN TAKIM DAHA FAZLA ŞUT ÇEKMİŞ"

Kasımpaşa'nın daha fazla pozisyona girdiğine dikkat çeken Yağcıoğlu, "Topla daha fazla oynayan taraf Fenerbahçe. Ama adamlar senin ceza alanına daha fazla girmiş. Kasımpaşa, ikinci 45 dakikada daha çok şut çekmiş ve daha çok ceza sahasına girmiş. Maç genelinde de 20 şutu var Kasımpşa'nın. 10 kişilik takım 8 şut atmış Fenerbahçe kalesine. Fenerbahçe 5 tane şut çekmiş, bir tanesi de son saniyelerde geldi. Arkadaş kim 10 kişi oynuyor sahada, kim 11 kişi oynuyor?” dedi.

????️????️ @ilkeryagcioglu_ l Bu oyunla bu sezonun sonu Fenerbahçe için çok iyi gözükmüyor. İkinci yarı, sahada kim 10 kişi belli değil. pic.twitter.com/VqFcJyuun5 — TRT Spor (@trtspor) September 21, 2025

"SEZON ÇOK ERKEN BİTEBİLİR"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından erken kopabileceğini söyleyen İlker Yağcıoğlu, "Bir eksiğiniz yok. Son derece güzel bir tesiste idman yapıyorsunuz, harika malzemeler kullanıyorsunuz, paralarınızı alıyorsunuz. Topu ne zaman oynayacaksınız, Fenerbahçe taraftarını ne zaman mutlu edeceksiniz? Hepsi kendine bir baksın. Fenerbahçe çok erken sezonu bitirebilir" yorumunu yaptı.

"OYUN SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

Tedesco'nun Marco Asensio ve İrfan Can Kahveci'yi oyundan almasını eleştiren Yağcıoğlu, şöyle devam etti:

"Gol atacak iki oyuncu var, ikisini de oyundan alıyorsun. Büyük ihtimalle Zagreb maçını düşündü. En-Nesyri'yle ilgili de öyle bir açıklaması vardı, biraz dinlendirmek istedik diye. En önemli maç, oynayacağın maçtır. Onu kazanacaksın ki bir sonraki maça moralli gideceksin. Şimdi nasıl gideceksin, moralsiz gideceksin. Belki de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalarak gideceksin. Bundan sonra hata yapma lüksün olmayacak. Fenerbahçe adına oyun son derece sıkıntılı ve endişe verici."

