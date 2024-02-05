Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile rakip sahada karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

TIAGO ÇUKUR GERİ DÖNDÜ

Antrenmanda sezon başında Beveren'e kiralanan ancak geçtiğimiz günlerde Belçika 2. Lig takımıyla sözleşmesi feshedilen Tiago Çukur da katıldı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.