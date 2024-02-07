Konyaspor maçı bitti Bülent Uygun 'Konyaspor' dedi

Kaynak: AA
Konyaspor maçı bitti Bülent Uygun 'Konyaspor' dedi
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, rakiplerini Konyaspor'u kutlayarak, kupayı alacaklarını umduğunu ifade etti.

Sivasspor'un Konyaspor'a kaybettiği Türkiye Kupası maçı sonrası Uygun, ilk yarıda çok gol şansı yakaladıklarını ancak bunları gole çeviremediklerini belirtti.

Uygun, maçın son dakikasında Samba Camara'nın penaltı kazandığını iddia ederek, "Penaltı verilseydi belki maçı kazanıp uzatmaya gitmezdik." dedi.

Uygun, kupadan daha önemli olanın genç oyuncuların gelişimi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Kupadan daha önemli olan Sivas'ın geleceğine yatırım yapmak, Sivas Akademisi'nden çıkan ve futbol hayatına atılmaya çalışan genç ve yetenekli oyuncuları kazanmaktır. Onlar soyunma odasında gözyaşı döktüler. Ben de onlara gösterdikleri mücadele ve 120 dakika boyunca sahada verdikleri emek için teşekkür ediyorum.

Maalesef kaybettik. 21 günde 7 maç oynadığımız, sakat ve giden oyuncularımızın çok olduğu, ara transfer döneminde takviye yapamadığımız bir durumda, elimizdeki kısıtlı kadroyla başarılı olmak zor oldu. Kupadan elendik, Konyaspor'a başarılar diliyorum.

Uygun, takımda eksik ve sakat oyuncular bulunduğunu, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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